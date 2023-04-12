СМИ: 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии

Недопустимые действия якобы совершались на съёмках 11 фильмов и на открытых площадках

12 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: sb-news.ru

Французский сайт расследований опубликовал показания 13 женщин, которые обвиняют актёра Жерара Депардье в сексуальном насилии в период с 2004 по 2022 год. Как сообщает "РГ", недопустимые действия якобы имели место на съёмках 11 фильмов и на открытых площадках.

Сообщается, что три женщины дали показания в суде, не подав жалобы. Некоторые решили остаться неизвестными, а другие взяли псевдонимы.

Как пояснила одна свидетельница, насилие совершалось на глазах у других людей. Ещё одна заявила, что не смогла обвинить актёра в попытке прикоснуться к ней, поскольку это "вызвало бы смех у съёмочной группы".

Сам актёр не стал комментировать ситуацию, однако его адвокаты отвергли все обвинения, которые "могут попадать под уголовное законодательство", в сторону Депардье.