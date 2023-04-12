СМИ: 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии
Недопустимые действия якобы совершались на съёмках 11 фильмов и на открытых площадках
12 апреля 2023, 16:55, ИА Амител
Французский сайт расследований опубликовал показания 13 женщин, которые обвиняют актёра Жерара Депардье в сексуальном насилии в период с 2004 по 2022 год. Как сообщает "РГ", недопустимые действия якобы имели место на съёмках 11 фильмов и на открытых площадках.
Сообщается, что три женщины дали показания в суде, не подав жалобы. Некоторые решили остаться неизвестными, а другие взяли псевдонимы.
Как пояснила одна свидетельница, насилие совершалось на глазах у других людей. Ещё одна заявила, что не смогла обвинить актёра в попытке прикоснуться к ней, поскольку это "вызвало бы смех у съёмочной группы".
Сам актёр не стал комментировать ситуацию, однако его адвокаты отвергли все обвинения, которые "могут попадать под уголовное законодательство", в сторону Депардье.
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