Депутат АКЗС Сергей Матасов может досрочно сдать мандат

Предположительно, соответствующее заявление он уже направил в краевой парламент

20 июня 2025, 16:30, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, руководитель фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов, обвиняемый в крупном мошенничестве, может досрочно сложить свои полномочия. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, Матасов направил в АКЗС заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Издание уточняет, что парламентарий не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, пообещав прокомментировать ситуацию позже. С его слов, он сделает соответствующее заявление "как только будет решение".

"В пресс-службе парламентского центра оперативно предоставить комментарий по этому поводу не смогли. Вероятно, вопрос об отказе Матасова от мандата может быть включен в повестку предстоящей сессии АКЗС 25 июня", – подчеркивает "Банкфакс".

Сергей Матасов был избран в краевой парламент в 2021 году по списку партии "Коммунисты России", эту фракцию он возглавляет в Заксобрании. В случае его ухода комроссам предстоит делегировать в АКЗС другого депутата-списочника, а также выбрать нового руководителя. Как пишет информационное агентство, на пост главы фракции в краевом Заксобрании претендуют Чермен Хугаев (замруководителя партии), Владимир Козловский и Сергей Малинкович. Однако последний, по данным "Банкфакса", заявлял, что не готов заменить Матасова из-за большой занятости на федеральном уровне.

Напомним, 25 июня депутат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год Сергей Матасов, будучи зампредом постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению и руководителем фракции "Коммунистов России", фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов Алтайского края Матасов представил поддельные документы о том, что они действительно выполняли трудовые функции. На самом деле родственники не работали помощниками, а перечисленные деньги передавали депутату. Следствие считает, что он похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн и потратил их по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, которые задержали депутата в здании краевого Законодательного собрания 26 февраля.