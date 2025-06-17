Когда начнут судить главу барнаульского "Сталин-центра" и депутата АКЗС Сергея Матасова?

Матасова подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере

17 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Сергей Матасов в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" и главу барнаульского "Сталин-центра" Сергея Матасова начнут судить 25 июня в 09:30 в Центральном районном суде. Информация об этом размещена на сайте Центрального районного суда.

В конце мая – начале июня в отношении Матасова завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Его направили для рассмотрения в суд.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год Матасов, будучи зампредом постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению и руководителем фракции "Коммунистов России", фиктивно трудоустроил двух своих родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов Алтайского края Матасов предоставил поддельные документы о том, что они действительно выполняли трудовые функции. На самом деле родственники не работали помощниками, а перечисленные деньги передавали депутату. Всего Матасов похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн и потратил их по своему усмотрению, считает следствие.

Матасова задержали в здании краевого Законодательного собрания 26 февраля. Однако в итоге в СИЗО его сажать не стали и отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что Матасов является первым секретарем партии "Коммунисты России", а также депутатом и первым зампредседателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС. Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал "Банкфаксу", что Сергей Матасов может лишиться своего мандата и поста лидера фракции, в случае если ему вынесут обвинительный приговор по уголовному делу.

Кроме того, Матасов прославился как глава барнаульского "Сталин-центра". В декабре 2024 года центр отметил первый день рождения, а 6 марта закрылся на реконструкцию. Организацию обещали открыть ко Дню Победы, 9 мая, однако этого так и не произошло. При этом несколько барнаульцев в марте агитировали за полное закрытие "Сталин-центра".