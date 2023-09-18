В России не станут блокировать YouTube, пока нет "адекватной" замены

В противном случае "заложниками станут пользователи", сказал депутат Хинштейн

18 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России не будет блокировки YouTube без адекватной ему альтернативы, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий признал, что на сегодня в стране пока нет "адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах". А потому сначала нужно решить вопрос с заменой, в противном случае "заложниками станут пользователи".

Тем не менее он выразил надежду, что такой аналог появится, а также отметил, что поставит вопрос, почему до сих пор его не создали.

Также депутат отметил, что в России возможна блокировка мессенджера WhatsApp, если там появятся русскоязычные каналы, передает "Интерфакс".

Ранее заместитель Хинштейна Антон Горелкин сообщил, что российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера WhatsApp, если у него расширятся функции.