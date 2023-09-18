В России не станут блокировать YouTube, пока нет "адекватной" замены
В противном случае "заложниками станут пользователи", сказал депутат Хинштейн
18 сентября 2023, 17:40, ИА Амител
В России не будет блокировки YouTube без адекватной ему альтернативы, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.
Парламентарий признал, что на сегодня в стране пока нет "адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах". А потому сначала нужно решить вопрос с заменой, в противном случае "заложниками станут пользователи".
Тем не менее он выразил надежду, что такой аналог появится, а также отметил, что поставит вопрос, почему до сих пор его не создали.
Также депутат отметил, что в России возможна блокировка мессенджера WhatsApp, если там появятся русскоязычные каналы, передает "Интерфакс".
Ранее заместитель Хинштейна Антон Горелкин сообщил, что российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера WhatsApp, если у него расширятся функции.
17:42:27 18-09-2023
А как же пресловутый рутюб? Сдулся, как всё технологически суверенное?
17:59:58 18-09-2023
Гость (17:42:27 18-09-2023) А как же пресловутый рутюб? Сдулся, как всё технологически с... Смотрю там разные новости. Кого забанили на тюбике, перебрались в рутюб. Или ещё не забанили, но блогеры страхуются и создают свои каналы на рутюбе.
18:01:29 18-09-2023
Гость (17:42:27 18-09-2023) А как же пресловутый рутюб? Сдулся, как всё технологически с... Хинштейн, похоже, не знает о существовании рутюба))) И хорошо, что не знает!
17:43:02 18-09-2023
Выдыхаем) Ибо с адекватной заменой проблемы будут ближайшие лет 20)
09:26:50 19-09-2023
Смотрю рутюб, потому что на ютубе наверное уже 90 % более менее интересного российского контента забанено. Но рутюб хреновенький сайт, до ютуюба ему еще очень далеко, надо бы что-то получше сделать