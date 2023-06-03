В Госдуме заявили о невозможности заблокировать YouTube

Депутат Антон Горелкин посоветовал публиковать видео не только на зарубежной платформе, но и на отечественных "Дзен" и VK

03 июня 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

YouTube пока не имеет альтернатив, а заблокировать его нельзя по техническим причинам, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

"YouTube враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно", – цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, владеющая видеохостингом компания Google годами встраивалась в российскую цифровую инфраструктуру, построив CDN-сеть по всей стране.

Так что сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в "Дзен", и в "VK Видео".

Отметим, что российские власти периодически поднимают вопрос о блокировке YouTube с начала СВО.