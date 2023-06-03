В Госдуме заявили о невозможности заблокировать YouTube
Депутат Антон Горелкин посоветовал публиковать видео не только на зарубежной платформе, но и на отечественных "Дзен" и VK
03 июня 2023, 16:59, ИА Амител
YouTube пока не имеет альтернатив, а заблокировать его нельзя по техническим причинам, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.
"YouTube враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно", – цитирует парламентария ТАСС.
По его словам, владеющая видеохостингом компания Google годами встраивалась в российскую цифровую инфраструктуру, построив CDN-сеть по всей стране.
Так что сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в "Дзен", и в "VK Видео".
Отметим, что российские власти периодически поднимают вопрос о блокировке YouTube с начала СВО.
17:22:44 03-06-2023
Правда всё равно справится !!!
13:12:22 04-06-2023
Гость (17:22:44 03-06-2023) Правда всё равно справится !!! ... Какая правда? От укрофашистов "правда"? Все эти помои и вранье, которое они на русских льют?
18:19:10 03-06-2023
Дзен не поддерживает 4К. Дзен, rutube, VK не поддерживают сферическое видео. Мой инструмент YouTube.
22:41:22 03-06-2023
Про Rutube депутат ничего не слышал? Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет различный набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы блогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента
09:29:15 05-06-2023
публиковаться на рутубе это то еще извращение