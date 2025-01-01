Депутат ГД с Алтая намотал на шею елочный дождик и сфотографировался со змеей

Он поздравил всех с Новым годом и посоветовал ценить время, проведенное с родными людьми

01 января 2025, 20:00, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: t.me/bessarabovdv

Пусть новый, 2025 год запомнится только добрыми событиями, новыми успехами и долгожданными победами. Такое пожелание депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов написал в своем Telegram-канале.

"Желаю вам и вашим семьям мира и спокойствия, добра и взаимопонимания, достатка, любви, счастья и крепкого здоровья. Берегите друг друга, цените время с родными и сохраняйте семейные ценности. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом и уютом. С Новым годом и Рождеством!" – написал парламентарий.

На футболке у Бессарабова изображена змея. Напомним, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это очень мудрое, но невероятно опасное животное. Ранее amic.ru рассказал, как встретить год, чтобы обрести удачу.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал, чтобы следующий год принес жителям региона спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, здоровье и благополучие.