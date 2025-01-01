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Депутат ГД с Алтая намотал на шею елочный дождик и сфотографировался со змеей

Он поздравил всех с Новым годом и посоветовал ценить время, проведенное с родными людьми

01 января 2025, 20:00, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: t.me/bessarabovdv

Пусть новый, 2025 год запомнится только добрыми событиями, новыми успехами и долгожданными победами. Такое пожелание депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов написал в своем Telegram-канале.

"Желаю вам и вашим семьям мира и спокойствия, добра и взаимопонимания, достатка, любви, счастья и крепкого здоровья. Берегите друг друга, цените время с родными и сохраняйте семейные ценности. Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом и уютом. С Новым годом и Рождеством!" – написал парламентарий.

На футболке у Бессарабова изображена змея. Напомним, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это очень мудрое, но невероятно опасное животное. Ранее amic.ru рассказал, как встретить год, чтобы обрести удачу.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал, чтобы следующий год принес жителям региона спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, здоровье и благополучие.

Поздравление из зоны СВО / Кадр из видео

Алтайские мотострелки из зоны СВО поздравили жителей края с Новым годом

Они пожелали, чтобы в домах всегда были мир, забота и порядок
НОВОСТИОбщество

Алтайский край депутаты Поздравления Новый год
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Комментарии 16

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Гость

21:23:03 01-01-2025

А где его фартучек кухонный ?

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Гость

00:20:18 02-01-2025

Гость (21:23:03 01-01-2025) А где его фартучек кухонный ?... на жене

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Гость

04:59:14 02-01-2025

Гость (00:20:18 02-01-2025) на жене... Был бы мужиком . И от армии бы не косил.

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Гость

21:58:53 01-01-2025

Надоели с этими змеями... 😡

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Гость

23:19:05 01-01-2025

Надоели с этими змеями... 😡

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Кхм...

01:39:49 02-01-2025

Какая содержательная новость...

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Гость

05:21:17 02-01-2025

Нужно выгнать из думы и правительства всех не служивших в армии персонажей мужского пола.
И всех не рожавших баб.

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Russkiy

09:01:28 02-01-2025

Слащавый какой-то.

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Метель

10:10:44 02-01-2025

молодец депутат вот это новость всем новостям новость,я конечно дождик на шею не одену но поздравлю а обомне не напишут в ггазетах

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Гость

11:27:12 02-01-2025

Позорище, осуждаем

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Гость

11:42:44 02-01-2025

Во-первых, это не дождик.
Во-вторых, не с Алтая, а из Алтайского края данный депутат.
А в-третьих, в лице депутата есть что-то от символа 2025 года.

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Гость

18:16:08 02-01-2025

На удава бы накрутил!

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Уважаемый депутат, почему у на

13:41:12 04-01-2025

У К Депстар, г. Новоалтайска подделывает протоколы собраний, и увеличивает коммунальную оплату каждые полгода, контроля нет никакого, суд мировой на их стороне, раздули штат сотрудников из родни, а с нас требуют, чтоб мы оплачивали их зарплату и юристку приняли себе, ко орую выгнали за пьянство из администрации. Свет постоянно отключают, сделали на этом бизнес(за отключение и за подключение сдирают 1-3 тысячи, вымогают деньги у людей. Чихали они на все законы, в УК невозможно зайти, набрасываются как собаки, унижают человеческое достоинство, развешивая списки должников на двери подъезда, даже после того, как запретили им распространение персональных данных. Учиняют вражду между жильцами этим. Некуда обратиться, все бездействуют, либо на их стороне. Для кого тогда законы? Ответьте, если Вы настоящий депутат, а не виртуальный. Нет никому доверия в нашей стране, нет никакой защиты народа, конституцию никто не исполняет. Уставы города переделали под своё удобство в администрации(юрист), и депутаты все там проголосовали за это, хотя народ был против, мы туда приходили на собрание депутатов. Жесть, что происходит в нашем городе и стране!?! Все запуганы...

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Барнаул

14:24:34 04-01-2025

Уважаемый депутат, почему у на (13:41:12 04-01-2025) У К Депстар, г. Новоалтайска подделывает протоколы собраний,... У нас в подъезде вешали объявление о проведении общего собрания по инициативе УК. Там сообщалось, что для голосования необходимо предъявить уполномоченным лицам (кто такие, неизвестно)паспорт, выписку из ЕГРН, СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОБСТВЕННОСТИ и как понимаю, запишут все наши персональные данные. Причем «собрание будет проходить с 20 декабря по 20 января. Объява провисела всего день, куда-то делась, не успели даже сфотографировать. Выписки вроде сейчас все платные, если на Госуслугах, то нужна электронная подпись. То есть проголосуют лишь несколько собственников, у которых есть выписки, подозреваю, из числа лояльных УК; вполне возможно, что им оплатят стоимость справок. Речь идет о повышении платы за услуги УК. Насколько собираются повысить, не сообщалось.

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Элен без ребят

14:39:28 04-01-2025

Уважаемый депутат, почему у на (13:41:12 04-01-2025) У К Депстар, г. Новоалтайска подделывает протоколы собраний,... а для чего вы это тут пишите? пишите своим депутатам напрямую. это первое.
второе: кто вам не дает расторгнуть договор с УК и выбрать новую или создать ТСЖ?
третье: странно, а почему меня никто не запугивает?

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Гость

21:15:50 04-01-2025

Элен без ребят (14:39:28 04-01-2025) странно, а почему меня никто не запугивает? У тебя всё впереди!

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