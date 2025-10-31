НОВОСТИОбщество

Депутат ГД с Алтая предложила "подвергнуть осуждению накачанные губы и безразмерные бюсты"

Нина Останина подчеркнула, что нужно показывать настоящих героев, а не всю эту "гламурятину"

31 октября 2025, 12:20, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru
Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Осуждать необходимо не только женщин, которые демонстрируют роскошную жизнь за счет мужчин, но и наоборот. Об этом сайту "Страсти" заявила депутат Госдумы Нина Останина.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил запретить "пропаганду содержанства" и сообщил, что разрабатывает инициативу для определения и ограничения распространения "злостной совокупности модных тенденций", формирующих культ жизни за счет других.

Останина отметила, что отрицать такую проблему нельзя, когда ведется "пропаганда роскошной жизни". Однако мужчины тоже показывают, как можно "пристроиться" к женщине постарше себя и вести за ее счет богемный образ жизни.

«Но мы должны понимать: невозможно юридически заставить человека быть нравственным и воспитанным. Это, в первую очередь, вопрос культуры, образования и воспитания, а не тотальных запретов. Корень зла, в том числе, в состоянии нашего медийного пространства. Чтобы изменить ситуацию, его нужно "развернуть" и полностью поменять повестку. Пора, наконец, подвергнуть общественному осуждению накачанные губы и безразмерные бюсты и перестать пропагандировать их как эталоны красоты», – подчеркнула Останина.

По ее мнению, необходимо показывать победительниц международных предметных олимпиад, успешных айтишников, парней, которые сейчас находятся в зоне СВО, а не футболистов с миллионными контрактами.

«Это же настоящие герои, а не вся эта "гламурятина". Покажите их так, чтобы в них все девчонки влюблялись, а парни хотели быть на них похожими! Тогда не понадобятся никакие новые законы, и не придется ломать голову над тем, как запретить очевидную безнравственность», – отметила Останина.

Ранее Нина Останина рассказала, что у мужчин вызывает разочарование при виде женщин.

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы с Алтая заявила о необходимости "космического прорыва" в демографии

Чтобы получился резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни
Комментарии 13

Гость

12:33:48 31-10-2025

про цены, коммуналку, запреты и ограничения онеа поговорить не желает?

  28 Нравится
ВВП

12:48:17 31-10-2025

Гость (12:33:48 31-10-2025) про цены, коммуналку, запреты и ограничения онеа поговорить ... Народ заслуживает депутатов, которых выбрал

  -2 Нравится
Гость

14:09:43 31-10-2025

ВВП (12:48:17 31-10-2025) Народ заслуживает депутатов, которых выбрал... еу дак ведь сердцем же голосуют, а его не обманешь )))

  -2 Нравится
Истрик

12:48:18 31-10-2025

Это уже чем-то попахивает… забыл слово…

  -1 Нравится
Гость

13:23:29 31-10-2025

Расскажите ей кто-нибудь, что у женщин бюст 5-6 размера бывает от природы. Им она что делать прикажет, ложиться под нож ради уменьшения груди или справку тащить, что это не после операции по увеличению? И да, она, насколько я понимаю, публично призывает к травле? А это вообще законно?

  7 Нравится
Гость

13:27:12 31-10-2025

Гость (13:23:29 31-10-2025) Расскажите ей кто-нибудь, что у женщин бюст 5-6 размера быв... зачем ложиться под нож???? нет нет. Восстать и устроить сексуальную революцию!

  0 Нравится
Гость

13:24:59 31-10-2025

Надо налог ввести как на авто за лошадиные силы - чем больше размер тем больше налог (к естественным размерам не применять)

  0 Нравится
Гость

19:03:46 31-10-2025

Гость (13:24:59 31-10-2025) Надо налог ввести как на авто за лошадиные силы - чем больше... думай че говоришь-влупят налог...

  0 Нравится
Гость

20:21:17 31-10-2025

Гость (19:03:46 31-10-2025) думай че говоришь-влупят налог...... Так и на члены могут ввести налог ... Вы поаккуратнее с предложениями ...

  -1 Нравится
Гость

20:53:10 31-10-2025

Гость (20:21:17 31-10-2025) Так и на члены могут ввести налог ... Вы поаккуратнее с пред... не бойтесь, вас не коснется там налог на больше чем 15 см.. введут

  0 Нравится
гость

23:10:04 31-10-2025

Гость (20:53:10 31-10-2025) не бойтесь, вас не коснется там налог на больше чем 15 см.. ... И вас, к естественным размерам не применять))

  -2 Нравится
Гость

06:02:23 01-11-2025

Редко так бывает, но я согласен с депутатом. Это не нужно пропагандировать. Бедные девчонки, с детства мечтают стать "рыбками".

  -3 Нравится
Гость

06:55:27 01-11-2025

Да какое ее депутатское дело к губам и грудям баб? Она же не в себе - это видно даже не специалистам. Ты сама в своей личной жизни можешь выбирать с кем тебе общаться, жену своему сыну, если у вас так заведено. Но не лезь к людям - тебя не просят. Без тебя разберутся что им делать со своей внешностью.

  0 Нравится
