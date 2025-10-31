Депутат ГД с Алтая предложила "подвергнуть осуждению накачанные губы и безразмерные бюсты"
Нина Останина подчеркнула, что нужно показывать настоящих героев, а не всю эту "гламурятину"
31 октября 2025, 12:20, ИА Амител
Осуждать необходимо не только женщин, которые демонстрируют роскошную жизнь за счет мужчин, но и наоборот. Об этом сайту "Страсти" заявила депутат Госдумы Нина Останина.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил запретить "пропаганду содержанства" и сообщил, что разрабатывает инициативу для определения и ограничения распространения "злостной совокупности модных тенденций", формирующих культ жизни за счет других.
Останина отметила, что отрицать такую проблему нельзя, когда ведется "пропаганда роскошной жизни". Однако мужчины тоже показывают, как можно "пристроиться" к женщине постарше себя и вести за ее счет богемный образ жизни.
«Но мы должны понимать: невозможно юридически заставить человека быть нравственным и воспитанным. Это, в первую очередь, вопрос культуры, образования и воспитания, а не тотальных запретов. Корень зла, в том числе, в состоянии нашего медийного пространства. Чтобы изменить ситуацию, его нужно "развернуть" и полностью поменять повестку. Пора, наконец, подвергнуть общественному осуждению накачанные губы и безразмерные бюсты и перестать пропагандировать их как эталоны красоты», – подчеркнула Останина.
По ее мнению, необходимо показывать победительниц международных предметных олимпиад, успешных айтишников, парней, которые сейчас находятся в зоне СВО, а не футболистов с миллионными контрактами.
«Это же настоящие герои, а не вся эта "гламурятина". Покажите их так, чтобы в них все девчонки влюблялись, а парни хотели быть на них похожими! Тогда не понадобятся никакие новые законы, и не придется ломать голову над тем, как запретить очевидную безнравственность», – отметила Останина.
12:33:48 31-10-2025
про цены, коммуналку, запреты и ограничения онеа поговорить не желает?
12:48:17 31-10-2025
Гость (12:33:48 31-10-2025) про цены, коммуналку, запреты и ограничения онеа поговорить ... Народ заслуживает депутатов, которых выбрал
14:09:43 31-10-2025
ВВП (12:48:17 31-10-2025) Народ заслуживает депутатов, которых выбрал... еу дак ведь сердцем же голосуют, а его не обманешь )))
12:48:18 31-10-2025
Это уже чем-то попахивает… забыл слово…
13:23:29 31-10-2025
Расскажите ей кто-нибудь, что у женщин бюст 5-6 размера бывает от природы. Им она что делать прикажет, ложиться под нож ради уменьшения груди или справку тащить, что это не после операции по увеличению? И да, она, насколько я понимаю, публично призывает к травле? А это вообще законно?
13:27:12 31-10-2025
Гость (13:23:29 31-10-2025) Расскажите ей кто-нибудь, что у женщин бюст 5-6 размера быв... зачем ложиться под нож???? нет нет. Восстать и устроить сексуальную революцию!
13:24:59 31-10-2025
Надо налог ввести как на авто за лошадиные силы - чем больше размер тем больше налог (к естественным размерам не применять)
19:03:46 31-10-2025
Гость (13:24:59 31-10-2025) Надо налог ввести как на авто за лошадиные силы - чем больше... думай че говоришь-влупят налог...
20:21:17 31-10-2025
Гость (19:03:46 31-10-2025) думай че говоришь-влупят налог...... Так и на члены могут ввести налог ... Вы поаккуратнее с предложениями ...
20:53:10 31-10-2025
Гость (20:21:17 31-10-2025) Так и на члены могут ввести налог ... Вы поаккуратнее с пред... не бойтесь, вас не коснется там налог на больше чем 15 см.. введут
23:10:04 31-10-2025
Гость (20:53:10 31-10-2025) не бойтесь, вас не коснется там налог на больше чем 15 см.. ... И вас, к естественным размерам не применять))
06:02:23 01-11-2025
Редко так бывает, но я согласен с депутатом. Это не нужно пропагандировать. Бедные девчонки, с детства мечтают стать "рыбками".
06:55:27 01-11-2025
Да какое ее депутатское дело к губам и грудям баб? Она же не в себе - это видно даже не специалистам. Ты сама в своей личной жизни можешь выбирать с кем тебе общаться, жену своему сыну, если у вас так заведено. Но не лезь к людям - тебя не просят. Без тебя разберутся что им делать со своей внешностью.