Депутат ГД с Алтая предложила "подвергнуть осуждению накачанные губы и безразмерные бюсты"

31 октября 2025, 12:20, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Осуждать необходимо не только женщин, которые демонстрируют роскошную жизнь за счет мужчин, но и наоборот. Об этом сайту "Страсти" заявила депутат Госдумы Нина Останина.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил запретить "пропаганду содержанства" и сообщил, что разрабатывает инициативу для определения и ограничения распространения "злостной совокупности модных тенденций", формирующих культ жизни за счет других.

Останина отметила, что отрицать такую проблему нельзя, когда ведется "пропаганда роскошной жизни". Однако мужчины тоже показывают, как можно "пристроиться" к женщине постарше себя и вести за ее счет богемный образ жизни.

«Но мы должны понимать: невозможно юридически заставить человека быть нравственным и воспитанным. Это, в первую очередь, вопрос культуры, образования и воспитания, а не тотальных запретов. Корень зла, в том числе, в состоянии нашего медийного пространства. Чтобы изменить ситуацию, его нужно "развернуть" и полностью поменять повестку. Пора, наконец, подвергнуть общественному осуждению накачанные губы и безразмерные бюсты и перестать пропагандировать их как эталоны красоты», – подчеркнула Останина.

По ее мнению, необходимо показывать победительниц международных предметных олимпиад, успешных айтишников, парней, которые сейчас находятся в зоне СВО, а не футболистов с миллионными контрактами.

«Это же настоящие герои, а не вся эта "гламурятина". Покажите их так, чтобы в них все девчонки влюблялись, а парни хотели быть на них похожими! Тогда не понадобятся никакие новые законы, и не придется ломать голову над тем, как запретить очевидную безнравственность», – отметила Останина.

