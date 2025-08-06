Депутат Госдумы с Алтая заявила о необходимости "космического прорыва" в демографии

Чтобы получился резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни

06 августа 2025, 14:46, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Демографическая ситуация в России требует неординарных мер, которые могли бы обеспечить резкий рост рождаемости, заявила депутат Госдумы Нина Останина в эфире "Дума ТВ".

«Как в советские годы был космический проект, когда прорыв был в космос, нам сейчас нужен такой же прорыв и в демографии», – подчеркнула Останина.

Она указала, что необходимы настолько неординарные меры, чтобы они дали резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни.

По ее словам, для этого нужно "резко улучшить нашу профилактическую медицину" и сделать ее доступной.

«К великому сожалению, у нас пока еще медицина действительно для большей части нашего населения малодоступна», – указала Останина.

