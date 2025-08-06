Депутат Госдумы с Алтая заявила о необходимости "космического прорыва" в демографии
Чтобы получился резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни
06 августа 2025, 14:46, ИА Амител
Демографическая ситуация в России требует неординарных мер, которые могли бы обеспечить резкий рост рождаемости, заявила депутат Госдумы Нина Останина в эфире "Дума ТВ".
«Как в советские годы был космический проект, когда прорыв был в космос, нам сейчас нужен такой же прорыв и в демографии», – подчеркнула Останина.
Она указала, что необходимы настолько неординарные меры, чтобы они дали резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни.
По ее словам, для этого нужно "резко улучшить нашу профилактическую медицину" и сделать ее доступной.
«К великому сожалению, у нас пока еще медицина действительно для большей части нашего населения малодоступна», – указала Останина.
Ранее Нина Останина заявила о нехватке мест для романтических знакомств в России.
15:03:27 06-08-2025
надо алименты отменять, тогда может увеличится рождаемость
16:05:31 06-08-2025
Гость (15:03:27 06-08-2025) надо алименты отменять, тогда может увеличится рождаемость...
Нужно вспомнить о мужиках и их правах, отменить алиментный шантаж, узаконенный сейчас, вернуть им право на пенсию, которого сейчас они де-факто лишены, снизив возраст выхода хотя бы до 55, а тем у кого сейчас 45 поднять до 55. У мужиков должны быть не только обязанности, но и права! Ну, а самой неординарной мерой, которая могла бы сейчас помочь всем нам, стал бы добровольный отказ от власти тех, кто своим законотворчеством и управлением привел нас к сегодняшнему положению.
20:14:42 06-08-2025
Гость (15:03:27 06-08-2025) надо алименты отменять, тогда может увеличится рождаемость... Не способный содержать своих детей самец, не имеет право называться мужчиной. Так, мешок с семенной жидкостью...
15:09:38 06-08-2025
даешь каждой бабе по мужику!
15:25:54 06-08-2025
Гость (15:09:38 06-08-2025) даешь каждой бабе по мужику!... Вам два. В честь заслуг перед страной.
15:10:11 06-08-2025
если бы жили хорошо -то и рожали бы...
15:12:02 06-08-2025
Можно ещё вернутся в прошлое накупить долларов по 6 рублей обрушить экономику США и поднять до космических высот свою.
Почему до сих пор никто не выступил с таким предложением?
15:47:40 06-08-2025
Гость (15:12:02 06-08-2025) Можно ещё вернутся в прошлое накупить долларов по 6 рублей о... Перефразируя лозунг "Пятилетку в 3 года" может двинуть лозунг "Пятидетку в 3 года" Языком молоть не мешки ворочать.
15:30:45 06-08-2025
То есть все таки нормальная медицина для избранных. И это говорит депутат. Это прям откровение. Если бы эту информацию публиковал простой смертный его бы по какой статье привлекли
15:33:26 06-08-2025
не получится еще лет 30, увы. что-то надломилось в человечестве в целом, и не только в России дефицит семейственности и детей.
15:36:01 06-08-2025
"Она указала, что необходимы настолько неординарные меры, чтобы они дали резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни." ------ Мадам Останина, раньше по ТВ показывали передачу "делай с нами, делай как мы, делай лучше нас". Но население, с "вами" (депутатами), рождаемость повышать не станет, а продолжительностью и качеством жизни вы с населением делиться не будете... Вам и самим маловато ...
15:38:27 06-08-2025
Мечты сбываются, призывали рожать, получите, ещё нарожают.((
В Новосибирске шестеро детей подвергались жестокому обращению со стороны собственных родителей, сообщает "КП-Новосибирск".
16:04:06 06-08-2025
Чудес не бывает.Каковы условия жизни ,каков её уровень ,такова и рождаемость и продолжительность жизни.Если цены прут не по дням а по часам,если жильё недоступно,то о какой рождаемости речь?А о какой продолжительной жизни можно говорить если повысили пенсионный возраст и сделали мизерные пенсии?Я уж молчу про состояние нынешней медицины.
16:07:42 06-08-2025
Так и брызгает инициативами:
Пенсионерам предложили запретить разговаривать по телефону рядом с банкоматом. Инициатива поможет усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые могут выманить у стариков деньги, заявила депутат Нина Останина.
16:43:18 06-08-2025
Плодятся цыгане и таджики, в основном. 🤣
17:47:12 06-08-2025
Бытие определяет сознание
12:10:37 07-08-2025
медицина действительно для большей части нашего населения малодоступна... Очень мягко сказано. Это же сколько проблем необходимо исправить, что бы хоть как-то сдвинуть создавшуюся ситуацию с места. Вот только некоторые из них- грабеж недр, наднациональная прослойка олигархов, деградация и десоциализация населения, уничтожение системы образования, медицины, криминализация общества до самого дна... Можете кидать в меня тухлые яйца и помидоры.