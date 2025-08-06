НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая заявила о необходимости "космического прорыва" в демографии

Чтобы получился резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни

06 августа 2025, 14:46, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru
Демографическая ситуация в России требует неординарных мер, которые могли бы обеспечить резкий рост рождаемости, заявила депутат Госдумы Нина Останина в эфире "Дума ТВ".

«Как в советские годы был космический проект, когда прорыв был в космос, нам сейчас нужен такой же прорыв и в демографии», – подчеркнула Останина.

Она указала, что необходимы настолько неординарные меры, чтобы они дали резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни.

По ее словам, для этого нужно "резко улучшить нашу профилактическую медицину" и сделать ее доступной.

«К великому сожалению, у нас пока еще медицина действительно для большей части нашего населения малодоступна», – указала Останина.

Ранее Нина Останина заявила о нехватке мест для романтических знакомств в России.

"Задача детей - учиться". Депутат ГД с Алтая осудила идею разрешить жениться с 16 лет

Останина подчеркнула, что такие инициативы дискредитируют депутатское сообщество и пугают избирателей
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

15:03:27 06-08-2025

надо алименты отменять, тогда может увеличится рождаемость

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:31 06-08-2025

Гость (15:03:27 06-08-2025) надо алименты отменять, тогда может увеличится рождаемость...
Нужно вспомнить о мужиках и их правах, отменить алиментный шантаж, узаконенный сейчас, вернуть им право на пенсию, которого сейчас они де-факто лишены, снизив возраст выхода хотя бы до 55, а тем у кого сейчас 45 поднять до 55. У мужиков должны быть не только обязанности, но и права! Ну, а самой неординарной мерой, которая могла бы сейчас помочь всем нам, стал бы добровольный отказ от власти тех, кто своим законотворчеством и управлением привел нас к сегодняшнему положению.

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:14:42 06-08-2025

Гость (15:03:27 06-08-2025) надо алименты отменять, тогда может увеличится рождаемость... Не способный содержать своих детей самец, не имеет право называться мужчиной. Так, мешок с семенной жидкостью...
😁

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:38 06-08-2025

даешь каждой бабе по мужику!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:54 06-08-2025

Гость (15:09:38 06-08-2025) даешь каждой бабе по мужику!... Вам два. В честь заслуг перед страной.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

15:10:11 06-08-2025

если бы жили хорошо -то и рожали бы...

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:02 06-08-2025

Можно ещё вернутся в прошлое накупить долларов по 6 рублей обрушить экономику США и поднять до космических высот свою.
Почему до сих пор никто не выступил с таким предложением?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:47:40 06-08-2025

Гость (15:12:02 06-08-2025) Можно ещё вернутся в прошлое накупить долларов по 6 рублей о... Перефразируя лозунг "Пятилетку в 3 года" может двинуть лозунг "Пятидетку в 3 года" Языком молоть не мешки ворочать.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:45 06-08-2025

То есть все таки нормальная медицина для избранных. И это говорит депутат. Это прям откровение. Если бы эту информацию публиковал простой смертный его бы по какой статье привлекли

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:26 06-08-2025

не получится еще лет 30, увы. что-то надломилось в человечестве в целом, и не только в России дефицит семейственности и детей.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:01 06-08-2025

"Она указала, что необходимы настолько неординарные меры, чтобы они дали резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни." ------ Мадам Останина, раньше по ТВ показывали передачу "делай с нами, делай как мы, делай лучше нас". Но население, с "вами" (депутатами), рождаемость повышать не станет, а продолжительностью и качеством жизни вы с населением делиться не будете... Вам и самим маловато ...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:27 06-08-2025

Демографическая ситуация в России требует неординарных мер, которые могли бы обеспечить резкий рост рождаемости, заявила депутат Госдумы Нина Останина

Мечты сбываются, призывали рожать, получите, ещё нарожают.((
В Новосибирске шестеро детей подвергались жестокому обращению со стороны собственных родителей, сообщает "КП-Новосибирск".

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

16:04:06 06-08-2025

Чудес не бывает.Каковы условия жизни ,каков её уровень ,такова и рождаемость и продолжительность жизни.Если цены прут не по дням а по часам,если жильё недоступно,то о какой рождаемости речь?А о какой продолжительной жизни можно говорить если повысили пенсионный возраст и сделали мизерные пенсии?Я уж молчу про состояние нынешней медицины.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

16:07:42 06-08-2025

Так и брызгает инициативами:
Пенсионерам предложили запретить разговаривать по телефону рядом с банкоматом. Инициатива поможет усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые могут выманить у стариков деньги, заявила депутат Нина Останина.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:18 06-08-2025

Плодятся цыгане и таджики, в основном. 🤣

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злюка

17:47:12 06-08-2025

Бытие определяет сознание

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:37 07-08-2025

медицина действительно для большей части нашего населения малодоступна... Очень мягко сказано. Это же сколько проблем необходимо исправить, что бы хоть как-то сдвинуть создавшуюся ситуацию с места. Вот только некоторые из них- грабеж недр, наднациональная прослойка олигархов, деградация и десоциализация населения, уничтожение системы образования, медицины, криминализация общества до самого дна... Можете кидать в меня тухлые яйца и помидоры.

  5 Нравится
Ответить
