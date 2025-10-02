Депутат ГД с Алтая рассказала, что у мужчин вызывает разочарование при виде женщин
Останина отметила, что пластические операции запретить невозможно, но можно сделать их "дурным тоном"
02 октября 2025, 10:30, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина в беседе с "Подъемом" не поддержала идею запретить женщинам делать пластические операции без назначения врача.
Ранее депутат ГД Руслан Хамзаев предложил запретить пластические операции без медицинской необходимости, поскольку, по его мнению, современный тренд на однотипную внешность у женщин приводит к деградации – у них одинаковые носы, лбы и скулы, и выглядят они так, словно вышли "из одной пробирки".
Останина отметила, что пластические операции законодательно запретить невозможно, но можно попробовать изменить ситуацию в информационном поле.
«Я понимаю депутата Хамзаева, понимаю желание увидеть прекрасную девушку, образ, а вместо этого – накачанные губы, разрисованные глаза, увеличенный бюст. Все это зачастую вызывает разочарование мужчин», – указала парламентарий.
Она подчеркнула, что сейчас разные блогерши диктуют девушкам формулу успеха, которая начинается не с интеллекта, а с лица. В итоге многие идут на поводу.
«Женщина – существо особенное. Если женщине что-то запретить, она непременно сделает не только это, но и в два раза больше. Запрещать не надо, но если это станет дурным тоном, то будет здорово», – уверена Останина.
10:43:34 02-10-2025
Очень хорошо, что тупые дурынды метят себя ботоксом и силиконом. Это позволяет сходу оценить пригодность данной особи: можно ли создавать с ней семью или она годится только для перепихона. И то и то востребовано мужчинами, а с пластикой удобно определять для чего именно востребовано.
11:13:55 02-10-2025
5 (10:43:34 02-10-2025) Очень хорошо, что тупые дурынды метят себя ботоксом и силико... Каждый день по TV показывают мужчин с ботоксом. У них жены есть, обычно молодые. Наверно, супружницам нравится. Может, сами настаивают на улучшении внешности мужа. Это их семейное дело.
12:56:52 02-10-2025
Гость (11:13:55 02-10-2025) Каждый день по TV показывают мужчин с ботоксом. У них жены е... ботокс не имеет никакого отношения к пластической хирургии. это уколы, на время парализующие мышцы в месте ввода.
14:32:50 02-10-2025
Элен без ребят (12:56:52 02-10-2025) ботокс не имеет никакого отношения к пластической хирургии. ... Накачанные губы тоже не хирургия, а уколы. И брови не хирургия, а татуаж. Разрисованные глаза татуаж. Депутатка имеет в виду все виды корректировки внешности. Почитайте внимательно статью, если сможете, осмыслите.
15:50:58 02-10-2025
Гость (14:32:50 02-10-2025) Накачанные губы тоже не хирургия, а уколы. И брови не хирург... И сиськи силиконовые тоже не хирургия, и натяжку шкуры на морде и увеличение задницы -тоже не хирургия ? Как раз 100% хирургия, не несите пургу
20:40:01 02-10-2025
Гость (15:50:58 02-10-2025) И сиськи силиконовые тоже не хирургия, и натяжку шкуры на мо... «Я понимаю депутата Хамзаева, понимаю желание увидеть прекрасную девушку, образ, а вместо этого – НАКАЧАННЫЕ ГУБЫ, РАЗРИСОВАННЫЕ ГЛАЗА, увеличенный бюст. Все это зачастую вызывает разочарование мужчин», – указала парламентарий./////// вот о чем Нина Останина, её слова. Вы читать так и не научились? Про заднюю часть совсем не упоминает. Из относимого к хирургии только про бюст
10:53:14 02-10-2025
данный депутат вызвал у меня также разочарование(( ИМ ТАМ ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ????
11:06:20 02-10-2025
Ей срочно нужна пластическая операция. У неё все показания к ней есть
11:06:38 02-10-2025
по его мнению, современный тренд на однотипную внешность у женщин приводит к деградации/////про мужчин депутаты молчат)))
11:13:44 02-10-2025
а она откудова знает-то?
вот если б милонов такое выдал - тогда да.
12:41:53 02-10-2025
а можно ввести налог. Накачала губы -и за это самое трансформированное свое тело плати каждый месяц налог. Как за автомобиль. Губы - один тариф, груди -еще один тариф итд
12:59:24 02-10-2025
Чтобы быть разочарованным нужно сначала стать очарованным. Кем очаровываться? Глядя на саму Астанину заплакать охота от жалости к ней.