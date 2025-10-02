Депутат ГД с Алтая рассказала, что у мужчин вызывает разочарование при виде женщин

Останина отметила, что пластические операции запретить невозможно, но можно сделать их "дурным тоном"

02 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина в беседе с "Подъемом" не поддержала идею запретить женщинам делать пластические операции без назначения врача.

Ранее депутат ГД Руслан Хамзаев предложил запретить пластические операции без медицинской необходимости, поскольку, по его мнению, современный тренд на однотипную внешность у женщин приводит к деградации – у них одинаковые носы, лбы и скулы, и выглядят они так, словно вышли "из одной пробирки".

Останина отметила, что пластические операции законодательно запретить невозможно, но можно попробовать изменить ситуацию в информационном поле.

«Я понимаю депутата Хамзаева, понимаю желание увидеть прекрасную девушку, образ, а вместо этого – накачанные губы, разрисованные глаза, увеличенный бюст. Все это зачастую вызывает разочарование мужчин», – указала парламентарий.

Она подчеркнула, что сейчас разные блогерши диктуют девушкам формулу успеха, которая начинается не с интеллекта, а с лица. В итоге многие идут на поводу.