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Депутат Госдумы: избиратели, голосующие против "Единой России", поддерживают Зеленского

Он также напомнил, что Владимир Путин постоянно поддерживает инициативы партии

02 июля 2026, 16:23, ИА Амител

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в своей колонке для издания "Взгляд" заявил, что на предстоящих выборах перед российским избирателем стоит простой выбор: с кем он — с Путиным или с Зеленским. 

«Теперь обратимся к избирателям. Здесь тоже все предельно ясно. Недавно Зеленский дал понять, что мечтает о поражении "Единой России" на осенних выборах и сделает для этого все возможное. Перед российским избирателем, по сути, теперь стоит простой выбор: с кем он — с Путиным или с Зеленским? Если с Путиным — голосует за "Единую Россию". Если с Зеленским — голосует против нее. Иного не дано», — подчеркнул Матвейчев.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживает инициативы "Единой России", и многие предложения партии впоследствии становятся поручениями главы государства:

«Здесь выстраивается четкая цепочка: депутаты собирают наказы избирателей, формируют программу, которая ложится на стол президенту и премьеру, затем президент дает поручение, а правительство его выполняет. И в этой системе "Единая Россия" выступает одним из ключевых звеньев».

Матвейчев также напомнил, что Россия не может быть слабой державой, в противном случае ее просто не станет: «Поэтому мы просто обречены отстаивать свой суверенитет».

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Госдума выборы Единая Россия
       

Комментарии 22

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Гость

16:34:52 02-07-2026

Ну теперь понятно! Во всём виноваты избиратели, а не ЕР. Это они захотели увеличить пенсионный возраст. Это они придумали новые налоги и подати. Это избиратели пожелали вырезать сотни тысяч домашних животных под предлогом "Особо опасного заболевания" Это они постоянно увеличивают тарифы ЖКХ. Это избиратели не хотят новых высокоплачиваемых рабочих мест. Это именно избиратели просят депутатов иметь двойное, а то и тройное гражданство, иметь недвижимость за границей, учить там своих детей. Это именно избиратели довольно уровнем медицинского и социального обеспечения и требую дальше проводить "оптимизацию". Это именно избиратели не хотят получать достойное образование. Это именно сами избиратели хотят гибнуть на какой то та специальной операции. Это именно избиратели попросили депутатов не укреплять обороноспособность страны и не защищать от вражеских налётов критически важную инфраструктуру. Про бензин чуть не забыл. Это 100% волеизъявление избирателей. Дальше продолжать нет смысла.

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Гость

16:42:46 02-07-2026

Чудо влезшее в ГД по спискам советует что то избирателям... Да и вся его послужная деятельность от властей недалеко убегала. Чем меньше там таких, тем крепче страна!

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Трагати

16:44:06 02-07-2026

На выходных решил баньо кауду сделать.
это единственное что приходит на ум, в связи с этим бредом

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Гость

06:42:31 03-07-2026

Трагати (16:44:06 02-07-2026) На выходных решил баньо кауду сделать.это единственное ч... Кто о чем. Для одних и что-то приготовить для себя - это немаловажное решение. Бгг.

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Гость

16:49:07 02-07-2026

Как проголосовать за Путина и против Матвейчева

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Гость

16:56:55 02-07-2026

О боже, было же уже, Ельцин или коммунисты, совсем дела плохо у власти, если они применяют такие дешёвые приемы.

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Читатель

17:06:18 02-07-2026

Пока за Путина не голосуют а за депутатов. Поэтому кто голосует против ЕР голосует за народ россии за развитие экономики страны а не олигархов. И ещё вопрос может была бы другая партия у власти СВО давно закончилась.

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Чучмек

17:28:39 02-07-2026

Следующий шаг - отмена выборов под благовидным предлогом? Как же они боятся оказаться не у корыта ...

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Гость

07:24:24 03-07-2026

Чучмек (17:28:39 02-07-2026) Следующий шаг - отмена выборов под благовидным предлогом? Ка... А есть там такие? Был один Жириновский, но помер. А всякие "Новые люди", на то они и новые потому что без опыта. Про КПРФ с земляничными королями можно просто промолчать, особенно в связи с их последними предложениями, наподобие отобрать вклады у населения и т.д.

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Гость

17:29:07 02-07-2026

Олег Олег, что ты такое.
Поди даже школу не окончил, ума нет.
Слишком устаревшие лозунги

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Гость

17:58:47 02-07-2026

Лично я иду на избирательный участок. И пусть хоть миллион спойлером пустышек и одноразовых выставят, едру нет!

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бийчанин

19:37:53 02-07-2026

Он ещё и писатель. Его шедевр - книга «Уши машут ослом»!!!

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Гость

20:38:49 02-07-2026

Депутат от какой партии? Не знает, что ЕР возглавляет Медведев? Путин даже не избирался от ЕР, а сам по себе.
Что смешно, окраинцы больше нас волнуются за выборы в Госдуму. Обсуждают всюду, делают прогнозы. На полном серьёзе зелька обещает сделать всё возможное для поражения ЕР. У режима зеленского есть лишь 2 способа повлиять на выборы. Один (проверенный) нанять гадалку, чтобы пописала и покакала на киевскую власть, как у них принято. Второй способ - войти всей территорией в состав РФ и получить право голоса, тогда смогут сами ставить галочку в бюллетене.

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Андрей

00:25:21 03-07-2026

Классическая манипуляция. Мое мнение, сначала перевели пенсию на "безопасный счет" а теперь еще и голосуйте за едим Россию.

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Гость

01:10:18 03-07-2026

"Если не с нами, то значит ты против нас". Хм, разве это не логика мафиози и браков из 90х? Олег решил вспомнить как он "заработал" на свой первый велосипед? (с)

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майор

07:42:30 03-07-2026

упоминание имени террориста зиленского у которого руки по локоть в крови наших граждан да еще депутатом, то есть официальным лицом представляющим наше государство - аморально и недопустимо
еще и упоминание этого террориста в предвыборной агитации. Это намеренная провокация или глупость?

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Акакий

08:57:27 03-07-2026

Ну и где же вы ,продажные боты ,со своими фальшивыми дизлайками?Увидели мнение большинства?

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Гость

09:45:46 03-07-2026

Чуете? Пахнет страхом и слабостью...

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Интэрэсно

09:52:19 03-07-2026

Получается, что исходя из логики гражданина Матвейчева, коммунисты и прочие партии за Зеленского?

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Гость

10:47:30 03-07-2026

После таких слов, а не статья ли это за разжигание....? Ляпни такое кто-нибудь из оппозиции или обычных граждан уже смотрели бы в новостях ролик про мордой в пол.

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Гость

12:34:01 03-07-2026

О как повернули ! Не по спортивному..

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Гость

14:15:02 03-07-2026

Я даже больше скажу – не только Зеленский мечтает о поражении ЕР на предстоящх выборах. Об этом же мечтают большинство граждан РФ. Жаль, что нельзя запретить эту "партию". Это не лечится – в СССР тоже была прослойка проходимцев, которые позже при Ельцине были "демократами", а при Путине стали"единоросами"...
Поэтому большинство попадается на эту удочку, рассуждая о том, что "лучше уж единоросы, чем демократы или коммунисты", не догадываясь, что это часто одни и те же фамильные кланы.

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