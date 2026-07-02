Депутат Госдумы: избиратели, голосующие против "Единой России", поддерживают Зеленского
Он также напомнил, что Владимир Путин постоянно поддерживает инициативы партии
02 июля 2026, 16:23, ИА Амител
Депутат Госдумы Олег Матвейчев в своей колонке для издания "Взгляд" заявил, что на предстоящих выборах перед российским избирателем стоит простой выбор: с кем он — с Путиным или с Зеленским.
«Теперь обратимся к избирателям. Здесь тоже все предельно ясно. Недавно Зеленский дал понять, что мечтает о поражении "Единой России" на осенних выборах и сделает для этого все возможное. Перед российским избирателем, по сути, теперь стоит простой выбор: с кем он — с Путиным или с Зеленским? Если с Путиным — голосует за "Единую Россию". Если с Зеленским — голосует против нее. Иного не дано», — подчеркнул Матвейчев.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживает инициативы "Единой России", и многие предложения партии впоследствии становятся поручениями главы государства:
«Здесь выстраивается четкая цепочка: депутаты собирают наказы избирателей, формируют программу, которая ложится на стол президенту и премьеру, затем президент дает поручение, а правительство его выполняет. И в этой системе "Единая Россия" выступает одним из ключевых звеньев».
Матвейчев также напомнил, что Россия не может быть слабой державой, в противном случае ее просто не станет: «Поэтому мы просто обречены отстаивать свой суверенитет».
16:34:52 02-07-2026
Ну теперь понятно! Во всём виноваты избиратели, а не ЕР. Это они захотели увеличить пенсионный возраст. Это они придумали новые налоги и подати. Это избиратели пожелали вырезать сотни тысяч домашних животных под предлогом "Особо опасного заболевания" Это они постоянно увеличивают тарифы ЖКХ. Это избиратели не хотят новых высокоплачиваемых рабочих мест. Это именно избиратели просят депутатов иметь двойное, а то и тройное гражданство, иметь недвижимость за границей, учить там своих детей. Это именно избиратели довольно уровнем медицинского и социального обеспечения и требую дальше проводить "оптимизацию". Это именно избиратели не хотят получать достойное образование. Это именно сами избиратели хотят гибнуть на какой то та специальной операции. Это именно избиратели попросили депутатов не укреплять обороноспособность страны и не защищать от вражеских налётов критически важную инфраструктуру. Про бензин чуть не забыл. Это 100% волеизъявление избирателей. Дальше продолжать нет смысла.
16:42:46 02-07-2026
Чудо влезшее в ГД по спискам советует что то избирателям... Да и вся его послужная деятельность от властей недалеко убегала. Чем меньше там таких, тем крепче страна!
16:44:06 02-07-2026
На выходных решил баньо кауду сделать.
это единственное что приходит на ум, в связи с этим бредом
06:42:31 03-07-2026
Трагати (16:44:06 02-07-2026) На выходных решил баньо кауду сделать.это единственное ч... Кто о чем. Для одних и что-то приготовить для себя - это немаловажное решение. Бгг.
16:49:07 02-07-2026
Как проголосовать за Путина и против Матвейчева
16:56:55 02-07-2026
О боже, было же уже, Ельцин или коммунисты, совсем дела плохо у власти, если они применяют такие дешёвые приемы.
17:06:18 02-07-2026
Пока за Путина не голосуют а за депутатов. Поэтому кто голосует против ЕР голосует за народ россии за развитие экономики страны а не олигархов. И ещё вопрос может была бы другая партия у власти СВО давно закончилась.
17:28:39 02-07-2026
Следующий шаг - отмена выборов под благовидным предлогом? Как же они боятся оказаться не у корыта ...
07:24:24 03-07-2026
Чучмек (17:28:39 02-07-2026) Следующий шаг - отмена выборов под благовидным предлогом? Ка... А есть там такие? Был один Жириновский, но помер. А всякие "Новые люди", на то они и новые потому что без опыта. Про КПРФ с земляничными королями можно просто промолчать, особенно в связи с их последними предложениями, наподобие отобрать вклады у населения и т.д.
17:29:07 02-07-2026
Олег Олег, что ты такое.
Поди даже школу не окончил, ума нет.
Слишком устаревшие лозунги
17:58:47 02-07-2026
Лично я иду на избирательный участок. И пусть хоть миллион спойлером пустышек и одноразовых выставят, едру нет!
19:37:53 02-07-2026
Он ещё и писатель. Его шедевр - книга «Уши машут ослом»!!!
20:38:49 02-07-2026
Депутат от какой партии? Не знает, что ЕР возглавляет Медведев? Путин даже не избирался от ЕР, а сам по себе.
Что смешно, окраинцы больше нас волнуются за выборы в Госдуму. Обсуждают всюду, делают прогнозы. На полном серьёзе зелька обещает сделать всё возможное для поражения ЕР. У режима зеленского есть лишь 2 способа повлиять на выборы. Один (проверенный) нанять гадалку, чтобы пописала и покакала на киевскую власть, как у них принято. Второй способ - войти всей территорией в состав РФ и получить право голоса, тогда смогут сами ставить галочку в бюллетене.
00:25:21 03-07-2026
Классическая манипуляция. Мое мнение, сначала перевели пенсию на "безопасный счет" а теперь еще и голосуйте за едим Россию.
01:10:18 03-07-2026
"Если не с нами, то значит ты против нас". Хм, разве это не логика мафиози и браков из 90х? Олег решил вспомнить как он "заработал" на свой первый велосипед? (с)
07:42:30 03-07-2026
упоминание имени террориста зиленского у которого руки по локоть в крови наших граждан да еще депутатом, то есть официальным лицом представляющим наше государство - аморально и недопустимо
еще и упоминание этого террориста в предвыборной агитации. Это намеренная провокация или глупость?
08:57:27 03-07-2026
Ну и где же вы ,продажные боты ,со своими фальшивыми дизлайками?Увидели мнение большинства?
09:45:46 03-07-2026
Чуете? Пахнет страхом и слабостью...
09:52:19 03-07-2026
Получается, что исходя из логики гражданина Матвейчева, коммунисты и прочие партии за Зеленского?
10:47:30 03-07-2026
После таких слов, а не статья ли это за разжигание....? Ляпни такое кто-нибудь из оппозиции или обычных граждан уже смотрели бы в новостях ролик про мордой в пол.
12:34:01 03-07-2026
О как повернули ! Не по спортивному..
14:15:02 03-07-2026
Я даже больше скажу – не только Зеленский мечтает о поражении ЕР на предстоящх выборах. Об этом же мечтают большинство граждан РФ. Жаль, что нельзя запретить эту "партию". Это не лечится – в СССР тоже была прослойка проходимцев, которые позже при Ельцине были "демократами", а при Путине стали"единоросами"...
Поэтому большинство попадается на эту удочку, рассуждая о том, что "лучше уж единоросы, чем демократы или коммунисты", не догадываясь, что это часто одни и те же фамильные кланы.