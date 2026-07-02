Он также напомнил, что Владимир Путин постоянно поддерживает инициативы партии

02 июля 2026, 16:23, ИА Амител

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в своей колонке для издания "Взгляд" заявил, что на предстоящих выборах перед российским избирателем стоит простой выбор: с кем он — с Путиным или с Зеленским.

«Теперь обратимся к избирателям. Здесь тоже все предельно ясно. Недавно Зеленский дал понять, что мечтает о поражении "Единой России" на осенних выборах и сделает для этого все возможное. Перед российским избирателем, по сути, теперь стоит простой выбор: с кем он — с Путиным или с Зеленским? Если с Путиным — голосует за "Единую Россию". Если с Зеленским — голосует против нее. Иного не дано», — подчеркнул Матвейчев.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживает инициативы "Единой России", и многие предложения партии впоследствии становятся поручениями главы государства:

«Здесь выстраивается четкая цепочка: депутаты собирают наказы избирателей, формируют программу, которая ложится на стол президенту и премьеру, затем президент дает поручение, а правительство его выполняет. И в этой системе "Единая Россия" выступает одним из ключевых звеньев».

Матвейчев также напомнил, что Россия не может быть слабой державой, в противном случае ее просто не станет: «Поэтому мы просто обречены отстаивать свой суверенитет».