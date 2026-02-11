НОВОСТИПолитика

"Под аплодисменты". Почему предстоящие выборы в условиях СВО станут испытанием для России

Для многих стран голосование станет шагом в пользу мира или войны, считают эксперты

11 февраля 2026, 10:50, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Предсказать ход и результаты намеченных на 2026 год выборов весьма затруднительно, поскольку проводиться они будут в условиях боевых действий и растущей экономической нестабильности, считают наблюдатели. Даже партийный состав будущей российской Госдумы полностью назвать не представляется возможным.

Впрочем, волнения электората в 2026-м ожидаются не только в России, но и в других странах, причем результаты голосования могут не только определить ход политических процессов, но и сделать выбор между миром и войной. Подробности грядущих политических баталий — в материале amic.ru.  

Обновление и доминирование

В нынешнем году в России будут избраны сразу 50 парламентов, главным из которых является, конечно, Государственная Дума. Кроме того, в 39 регионах предстоит голосование по выборам в законодательные собрания, а еще в десяти городах — столицах субъектов Федерации развернется борьба за мандаты представительных органов.

Еще в сентябре 2025-го руководитель аналитического центра "Политген", член правления Российской ассоциации политконсультантов Ярослав Игнатовский заявлял, что ключевая интрига будет заключаться "не в конкурентной борьбе партий и программ, а в степени обновления фракций при сохранении абсолютного доминирования "Единой России".

«Предполагаю, что будет масштабная ротация: интеграция участников СВО и выпускников кадровых проектов Кремля для формирования новой управленческой элиты», — говорил Игнатовский.

«Это первая и, дай Бог, последняя думская кампания в условиях СВО», — оценил предстоящие выборы политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что СВО привела к консолидации российского общества:

«А в консолидированном обществе выборы проходят примерно по схеме "Единой России". Не потому, что их единороссы проводят, а в силу консолидации вокруг лидера. Если бы военные действия завершились до дня проведения выборов — тогда могли бы быть какие-то варианты. Но поскольку этого не случится, то все пройдет под аплодисменты лидеру, если можно так выразиться».

При этом эксперт затруднился назвать примерный расклад сил в будущем парламенте:

«Совершенно точно будет подавляющее большинство "Единой России", будут ЛДПР, "Новые люди". Но не могу уверенно сказать, будет ли там четвертая партия в лице КПРФ».

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

От перемены правил…

В настоящее время в Администрации президента (АП) обсуждается формула "55% на 55%" (общая явка избирателей и процент голосов, поданных за список партии власти) как оптимальный для нынешней власти результат голосования в Госдуму, утверждают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к АП.

Газета напоминает, что в 2021 году, в ходе подготовки к думским выборам, в АП обсуждалась формула "45% на 45%". Как известно, список ЕР тогда набрал 49,8% (всего партия власти получила 324 мандата), явка достигла 51,7% — план оказался даже несколько перевыполненным.

Одной из особенностей грядущей избирательной кампании в регионах является корректировка избирательных правил, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

«Как известно, в Липецкой области в местном Заксобрании предлагается уменьшить количество депутатов, избираемых по спискам, и увеличить — по округам. В этом регионе, как известно, сильны позиции КПРФ, партия находится в конфронтации с местной властью. Для уменьшения ее представительства в Заксобрании следующего созыва и предлагается такое решение. Выиграть в округе представителю коммунистов крайне непросто в силу политической мобилизации единороссов и административного ресурса», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Собеседник не исключает, что липецкий опыт будет распространен на другие регионы:

«В истории с изменением правил, изменением нарезок округов нет ничего нового — это повторялось неоднократно на протяжении последней четверти века. Как только позиции КПРФ усиливаются — в избирательной системе делается упор на избирательные округа. Когда ослабевают — больше депутатов избирается по партийным спискам. Партия власти меняет правила всякий раз, как они выгодны ей».

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму пустят "малышей"?

В свете экономических трудностей и недовольства избирателей кураторы политического блока АП могут попытаться усилить позиции партий-спойлеров, такого мнения придерживается источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы.

«В АП есть группы, опасающиеся, что даже какая-то из крупных лояльных власти оппозиционных партий может в неподходящий момент, что называется, "взбрыкнуть" и резко поменять позицию. Как это было с Сергеем Мироновым в 2011–2012 годах, когда тот присоединился к носителям белых лент в непростой для Кремля ситуации», — рассказал собеседник.

Именно поэтому в новом составе Госдумы могут появиться фракции небольших партий, заметил источник:

«Их легче контролировать, в нужные моменты они смогут поддержать позицию партии власти либо занять нейтральную. От них будет мало что зависеть, их представителям можно будет обещать дальнейшее продвижение. Тактика дробления оппозиции может потребоваться в условиях неуверенности, что экономические проблемы удастся разрулить. Если дела пойдут неплохо — мы увидим другую линию поведения».

Царствовать или отбиваться

Впрочем, большие избирательные кампании в 2026 году состоятся не только в России. 3 ноября в США будет избран полный состав Палаты представителей (435 конгрессменов), а также определены обладатели 33 мест в Сенате.

Бурная внешнеполитическая активность президента Трампа, проводимая налоговая реформа не спасли его от падения рейтинга — популярность главы Белого дома снижается, недовольство политикой республиканцев растет. Этим, конечно, постараются воспользоваться демократы, позиции которых постепенно укрепляются. Наблюдатели не исключают, что осенью они вернут контроль над Палатой представителей.

Выборы в Конгресс обещают быть довольно жесткими, не сомневается Дмитрий Журавлев:

«От них зависит, будет Трамп два года царствовать или отбиваться от Конгресса, где у демократов окажется большинство. Обе стороны сделают все, чтобы достичь своих целей. Учитывая, что ситуация там постоянно находится на грани инициирования импичмента действующему президенту, то Трампу будет чем заняться до осени».

Свои коррективы в предстоящую избирательную кампанию в США могут внести обнародованные недавно "файлы Эпштейна", считает правозащитник и публицист Дмитрий Аграновский.

«Если американские правоохранительные органы не дадут оценку опубликованным материалам, то это сделает общество на осенних выборах, поэтому, уверен, республиканцы эти выборы проиграют. Ведь их политика уже в первый год правления Трампа напугала не только весь мир, но и народ США. Никому не хочется сгореть в пожаре мирового конфликта, а действия нынешней администрации ведут к этому», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

"Раскачаются к августу"

Конечно, внимание России больше занимают президентские выборы на Украине — пока даже не столько результат, сколько состоятся ли они вообще. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование необходимо для появления в Киеве легитимной власти.

Как известно, мирный план из 20 пунктов, обсуждаемый в настоящее время Россией, Украиной и США, включает проведение выборов. Однако никаких сроков в документе не обозначено, а Зеленский не торопится обсуждать даже возможность их проведения.

Правда, в начале декабря 2025 года он заявил о готовности их провести, но запросил помощь США и Европы в обеспечении безопасности голосования. В декабре 2025-го на "Итогах года" Владимир Путин заявил, что избирать президента должны также украинские граждане, проживающие в России. После этого украинский выборный вопрос пока не поднимался.

Дмитрий Журавлев сомневается, что выборы на Украине будут проведены:

«Для них нужно время. Голосование нужно объявить, выдвинуть кандидатов, дать им возможность провести избирательную кампанию, потом провести собственно выборы, подсчитать результаты, обнародовать их. Это очень долгий процесс. Возможно, к августу там раскачаются до его начальной стадии».

При этом в проведении украинских выборов больше заинтересованы внешние игроки, уверен Дмитрий Журавлев:

«Европейцам нужно, чтобы Зеленский остался, американцам — чтобы ушел. Но для Украины они не изменят ничего. Предположить, что к власти там в настоящее время придет вменяемый политик — это уже полная фантастика».

Интернет / Фото: amic.ru

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

10:54:10 11-02-2026

Графу "ПРОТИВ ВСЕХ" верните, вот тогда и узнаете кого народ реально хочет видеть во власти, а кого не хочет.

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:31 11-02-2026

Гость (10:54:10 11-02-2026) Графу "ПРОТИВ ВСЕХ" верните, вот тогда и узнаете кого народ ...
Если испортить бюллетень,то вот Вам и графа "против всех". Я так и делаю.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:01 11-02-2026

Гость (11:03:31 11-02-2026) Если испортить бюллетень,то вот Вам и графа "против всех...
Ну и дурак. Испорченные бюллетени пропорционально распределяются (в теории) по партиями. Так что ты проголосовал за едро

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:21 11-02-2026

Гость (11:03:31 11-02-2026) Если испортить бюллетень,то вот Вам и графа "против всех... Нет) Ваш голос просто не считается. А при отутствии нижнего порога явки это вообще ни на что не влияет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:13 11-02-2026

Гость (10:54:10 11-02-2026) Графу "ПРОТИВ ВСЕХ" верните, вот тогда и узнаете кого народ ... Голосуй - не голосуй ... Дальше вы знаете.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:55:53 11-02-2026

Пойду, если в бумажке будет вопрос:" В России Госдума нужна?" Да или нет.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:19 11-02-2026

гость (10:55:53 11-02-2026) Пойду, если в бумажке будет вопрос:" В России Госдума нужна?... А якобы "верховный совет СССР" нужен был?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:12 11-02-2026

Гость (11:05:19 11-02-2026) А якобы "верховный совет СССР" нужен был?... Верховный совет не работал на постоянной основе,учите матчасть.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:23:52 12-02-2026

Гость (13:46:12 11-02-2026) Верховный совет не работал на постоянной основе,учите матчас... И? Он нужен был как орган, который штампует на законах гриф «принято»? А чем тебе тогда ГД не угодила? Один и тот же функционал.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:03:55 12-02-2026

Гость (06:23:52 12-02-2026) И? Он нужен был как орган, который штампует на законах гриф ... И что мы все тут наблюдаем? Раздвоение личности и полное непонимание текущего момента.

Сумеете назвать хоть что то бредовое вынесенное представителями Верховного совета? А депутатами ГД?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:38 11-02-2026

Что они сделали для русских кроме "всё запретить и заблокировать"...
Давайте сами, как обычно, без нас

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:50 11-02-2026

К сведению ни лдпр ни справ.рос.ни еще кто кроме пожалуй единоросов никчомны только бла бла и НИЧЕГО.Бездари от народа.А нужнали тогда в обще дума ...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:52 11-02-2026

Гость (11:29:50 11-02-2026) К сведению ни лдпр ни справ.рос.ни еще кто кроме пожалуй еди... Нужна конечно. Как имитация того, что народ якобы может чем-то там рулить. Нынче это модно, демократия называется. А без Думы это уже автократия и зашквар в глазах мирового сообщества.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:42:22 11-02-2026

Как всегда административный ресурс все решит.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:39 11-02-2026

По подведомственным учреждениям выпустят ь и разошлют ценные указания за кого голосовать и как

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:45 11-02-2026

Опять бюджетников заставят голосовать через госуслуги, а пенсионеров во дворах на табуретках. Остальной электорат как обычно будет копаться на огородах, вялиться на отдыхе, а молодежи вообще по...
Но потом все будут орать и проявлять своё недовольство ростом цен, войной, зарплатами и прочим.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:06 11-02-2026

Гость (13:06:45 11-02-2026) Опять бюджетников заставят голосовать через госуслуги, а пен... молодежи не по..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:28 11-02-2026

Гость (13:30:06 11-02-2026) молодежи не по..... Им до...?🤣

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ПРОТЕСТант

13:40:06 11-02-2026

Если забрать бюллетень домой, это и будет означать что проголосовал "против всех".

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:30 11-02-2026

ПРОТЕСТант (13:40:06 11-02-2026) Если забрать бюллетень домой, это и будет означать что прого... Кто тебе позволит украсть гос. собственность? Чтобы не позорить свою совесть перед Богом, лучше не участвовать в шулерстве.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

14:00:09 11-02-2026

точно, молодежи до ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:13 11-02-2026

А единая ли сегодня Россия , у них своя ,а у нас своя жизнь ,так надо ли идти против своей свести и голосовать якобы за единую и не делимую ,в начале года сделали сюрприз с ЖКХ и НДС ,а что будет после выборов в октябре с ЖКХ ….

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

15:59:44 11-02-2026

Коммунисты в ПЕРЕД!!!!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:59 11-02-2026

Татьяна (15:59:44 11-02-2026) Коммунисты в ПЕРЕД!!!!!!...
Это те, которые подпевалы за едром или те, которые мошенники и больные на голову со Сталин-центром?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

19:16:51 11-02-2026

Гость (16:37:59 11-02-2026) Это те, которые подпевалы за едром или те, которые мошен... Кстати, КПРФ -единственная партия, которая проголосовала против повышения пенсионного возраста.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:38 12-02-2026

Горожанин. (19:16:51 11-02-2026) Кстати, КПРФ -единственная партия, которая проголосовала про... Ошибаешься. Справедливая Россия тоже была против. Но куда им до большинства ЕР(цель которой, искоренить русский народ)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:30 12-02-2026

КПРФ вперёд! Единственная партия , кто работает с избирателями, решает вопросы избирателей! А то уже забыли , для чего, избираем депутатов! А "гарвардским мальчикам " из популярной вроде бы партии удачи потратить денюжку на выборы! Не всегда кресло по наследству достанется.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:19 12-02-2026

Люди, кого угодно, но только не ЕР(единых воров). НДС, пенсионный, утильсбор и т.д. -всё на их совести большинством голосов в Думе

  2 Нравится
Ответить

