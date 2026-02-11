"Под аплодисменты". Почему предстоящие выборы в условиях СВО станут испытанием для России

Для многих стран голосование станет шагом в пользу мира или войны, считают эксперты

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Предсказать ход и результаты намеченных на 2026 год выборов весьма затруднительно, поскольку проводиться они будут в условиях боевых действий и растущей экономической нестабильности, считают наблюдатели. Даже партийный состав будущей российской Госдумы полностью назвать не представляется возможным.

Впрочем, волнения электората в 2026-м ожидаются не только в России, но и в других странах, причем результаты голосования могут не только определить ход политических процессов, но и сделать выбор между миром и войной. Подробности грядущих политических баталий — в материале amic.ru.

Обновление и доминирование

В нынешнем году в России будут избраны сразу 50 парламентов, главным из которых является, конечно, Государственная Дума. Кроме того, в 39 регионах предстоит голосование по выборам в законодательные собрания, а еще в десяти городах — столицах субъектов Федерации развернется борьба за мандаты представительных органов.

Еще в сентябре 2025-го руководитель аналитического центра "Политген", член правления Российской ассоциации политконсультантов Ярослав Игнатовский заявлял, что ключевая интрига будет заключаться "не в конкурентной борьбе партий и программ, а в степени обновления фракций при сохранении абсолютного доминирования "Единой России".

«Предполагаю, что будет масштабная ротация: интеграция участников СВО и выпускников кадровых проектов Кремля для формирования новой управленческой элиты», — говорил Игнатовский.

«Это первая и, дай Бог, последняя думская кампания в условиях СВО», — оценил предстоящие выборы политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что СВО привела к консолидации российского общества:

«А в консолидированном обществе выборы проходят примерно по схеме "Единой России". Не потому, что их единороссы проводят, а в силу консолидации вокруг лидера. Если бы военные действия завершились до дня проведения выборов — тогда могли бы быть какие-то варианты. Но поскольку этого не случится, то все пройдет под аплодисменты лидеру, если можно так выразиться».

При этом эксперт затруднился назвать примерный расклад сил в будущем парламенте:

«Совершенно точно будет подавляющее большинство "Единой России", будут ЛДПР, "Новые люди". Но не могу уверенно сказать, будет ли там четвертая партия в лице КПРФ».

От перемены правил…

В настоящее время в Администрации президента (АП) обсуждается формула "55% на 55%" (общая явка избирателей и процент голосов, поданных за список партии власти) как оптимальный для нынешней власти результат голосования в Госдуму, утверждают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к АП.

Газета напоминает, что в 2021 году, в ходе подготовки к думским выборам, в АП обсуждалась формула "45% на 45%". Как известно, список ЕР тогда набрал 49,8% (всего партия власти получила 324 мандата), явка достигла 51,7% — план оказался даже несколько перевыполненным.

Одной из особенностей грядущей избирательной кампании в регионах является корректировка избирательных правил, считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

«Как известно, в Липецкой области в местном Заксобрании предлагается уменьшить количество депутатов, избираемых по спискам, и увеличить — по округам. В этом регионе, как известно, сильны позиции КПРФ, партия находится в конфронтации с местной властью. Для уменьшения ее представительства в Заксобрании следующего созыва и предлагается такое решение. Выиграть в округе представителю коммунистов крайне непросто в силу политической мобилизации единороссов и административного ресурса», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Собеседник не исключает, что липецкий опыт будет распространен на другие регионы:

«В истории с изменением правил, изменением нарезок округов нет ничего нового — это повторялось неоднократно на протяжении последней четверти века. Как только позиции КПРФ усиливаются — в избирательной системе делается упор на избирательные округа. Когда ослабевают — больше депутатов избирается по партийным спискам. Партия власти меняет правила всякий раз, как они выгодны ей».

В Госдуму пустят "малышей"?

В свете экономических трудностей и недовольства избирателей кураторы политического блока АП могут попытаться усилить позиции партий-спойлеров, такого мнения придерживается источник amic.ru, близкий к аналитическому аппарату Госдумы.

«В АП есть группы, опасающиеся, что даже какая-то из крупных лояльных власти оппозиционных партий может в неподходящий момент, что называется, "взбрыкнуть" и резко поменять позицию. Как это было с Сергеем Мироновым в 2011–2012 годах, когда тот присоединился к носителям белых лент в непростой для Кремля ситуации», — рассказал собеседник.

Именно поэтому в новом составе Госдумы могут появиться фракции небольших партий, заметил источник:

«Их легче контролировать, в нужные моменты они смогут поддержать позицию партии власти либо занять нейтральную. От них будет мало что зависеть, их представителям можно будет обещать дальнейшее продвижение. Тактика дробления оппозиции может потребоваться в условиях неуверенности, что экономические проблемы удастся разрулить. Если дела пойдут неплохо — мы увидим другую линию поведения».

Царствовать или отбиваться

Впрочем, большие избирательные кампании в 2026 году состоятся не только в России. 3 ноября в США будет избран полный состав Палаты представителей (435 конгрессменов), а также определены обладатели 33 мест в Сенате.

Бурная внешнеполитическая активность президента Трампа, проводимая налоговая реформа не спасли его от падения рейтинга — популярность главы Белого дома снижается, недовольство политикой республиканцев растет. Этим, конечно, постараются воспользоваться демократы, позиции которых постепенно укрепляются. Наблюдатели не исключают, что осенью они вернут контроль над Палатой представителей.

Выборы в Конгресс обещают быть довольно жесткими, не сомневается Дмитрий Журавлев:

«От них зависит, будет Трамп два года царствовать или отбиваться от Конгресса, где у демократов окажется большинство. Обе стороны сделают все, чтобы достичь своих целей. Учитывая, что ситуация там постоянно находится на грани инициирования импичмента действующему президенту, то Трампу будет чем заняться до осени».

Свои коррективы в предстоящую избирательную кампанию в США могут внести обнародованные недавно "файлы Эпштейна", считает правозащитник и публицист Дмитрий Аграновский.

«Если американские правоохранительные органы не дадут оценку опубликованным материалам, то это сделает общество на осенних выборах, поэтому, уверен, республиканцы эти выборы проиграют. Ведь их политика уже в первый год правления Трампа напугала не только весь мир, но и народ США. Никому не хочется сгореть в пожаре мирового конфликта, а действия нынешней администрации ведут к этому», — поделился он своим мнением с amic.ru.

"Раскачаются к августу"

Конечно, внимание России больше занимают президентские выборы на Украине — пока даже не столько результат, сколько состоятся ли они вообще. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование необходимо для появления в Киеве легитимной власти.

Как известно, мирный план из 20 пунктов, обсуждаемый в настоящее время Россией, Украиной и США, включает проведение выборов. Однако никаких сроков в документе не обозначено, а Зеленский не торопится обсуждать даже возможность их проведения.

Правда, в начале декабря 2025 года он заявил о готовности их провести, но запросил помощь США и Европы в обеспечении безопасности голосования. В декабре 2025-го на "Итогах года" Владимир Путин заявил, что избирать президента должны также украинские граждане, проживающие в России. После этого украинский выборный вопрос пока не поднимался.

Дмитрий Журавлев сомневается, что выборы на Украине будут проведены:

«Для них нужно время. Голосование нужно объявить, выдвинуть кандидатов, дать им возможность провести избирательную кампанию, потом провести собственно выборы, подсчитать результаты, обнародовать их. Это очень долгий процесс. Возможно, к августу там раскачаются до его начальной стадии».

При этом в проведении украинских выборов больше заинтересованы внешние игроки, уверен Дмитрий Журавлев: