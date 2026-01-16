Депутат Госдумы Свинцов сделал заявление о блокировке Telegram в России
По словам парламентария, мессенджер эффективно выстраивает диалог с правительствами государств
16 января 2026, 10:15, ИА Амител
Полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер конструктивно взаимодействует с властями страны. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов от фракции ЛДПР.
По словам депутата, Telegram эффективно выстраивает диалог с правительствами многих государств, включая Россию.
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – пояснил Свинцов, отвечая на вопрос о перспективах работы сервиса в России.
Вместе с тем парламентарий высказал мнение о судьбе другого популярного мессенджера. Ранее Андрей Свинцов предположил, что WhatsApp* может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.
В качестве обоснования депутат указал, что в год думских выборов такое решение будет "абсолютно обоснованным".
*WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России
10:18:56 16-01-2026
Ну то, что паша продался с потрохами, стало ясно, когда телегу перестали активно блочить
12:25:01 16-01-2026
Гость (10:18:56 16-01-2026) Ну то, что паша продался с потрохами, стало ясно, когда теле... А вы бы как поступили на его месте?
10:24:08 16-01-2026
Выборы - 2026.
11:10:29 16-01-2026
Но как то подозрительно.. медленнее грузит картинки, видео и голосовые...
12:00:54 16-01-2026
Навыбирали свиньицовых теперь получайте
12:07:45 16-01-2026
Очерндной жириковсеий банный мальчик поверил в себя ?
12:56:48 16-01-2026
вот спасибо то