Депутат Госдумы Свинцов сделал заявление о блокировке Telegram в России

По словам парламентария, мессенджер эффективно выстраивает диалог с правительствами государств

16 января 2026, 10:15, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер конструктивно взаимодействует с властями страны. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов от фракции ЛДПР.

По словам депутата, Telegram эффективно выстраивает диалог с правительствами многих государств, включая Россию.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – пояснил Свинцов, отвечая на вопрос о перспективах работы сервиса в России.

Вместе с тем парламентарий высказал мнение о судьбе другого популярного мессенджера. Ранее Андрей Свинцов предположил, что WhatsApp* может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

В качестве обоснования депутат указал, что в год думских выборов такое решение будет "абсолютно обоснованным".

*WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:18:56 16-01-2026

Ну то, что паша продался с потрохами, стало ясно, когда телегу перестали активно блочить

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:01 16-01-2026

Гость (10:18:56 16-01-2026) Ну то, что паша продался с потрохами, стало ясно, когда теле... А вы бы как поступили на его месте?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

10:24:08 16-01-2026

Выборы - 2026.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:29 16-01-2026

Но как то подозрительно.. медленнее грузит картинки, видео и голосовые...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:54 16-01-2026

Навыбирали свиньицовых теперь получайте

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:45 16-01-2026

Очерндной жириковсеий банный мальчик поверил в себя ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:48 16-01-2026

вот спасибо то

  0 Нравится
Ответить
