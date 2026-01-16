По словам парламентария, мессенджер эффективно выстраивает диалог с правительствами государств

16 января 2026, 10:15, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер конструктивно взаимодействует с властями страны. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов от фракции ЛДПР.

По словам депутата, Telegram эффективно выстраивает диалог с правительствами многих государств, включая Россию.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – пояснил Свинцов, отвечая на вопрос о перспективах работы сервиса в России.

Вместе с тем парламентарий высказал мнение о судьбе другого популярного мессенджера. Ранее Андрей Свинцов предположил, что WhatsApp* может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

В качестве обоснования депутат указал, что в год думских выборов такое решение будет "абсолютно обоснованным".

*WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России