В Роскомнадзоре предупредили о возможной полной блокировке WhatsApp* в России

Мессенджер продолжает нарушать российское законодательство

28 ноября 2025, 22:32, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Роскомнадзор продолжает вводить новые ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, сервис не исполняет требования, связанные с предотвращением преступлений на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что меры вводятся постепенно – так пользователям дают возможность перейти на альтернативные мессенджеры.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – заявили в Роскомнадзоре.

Большое количество пользователей столкнулось с проблемами в работе WhatsApp* еще 25 ноября. Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября Роскомнадзор частично ограничил его работу. В ведомстве пояснили, что это сделано для противодействия мошенникам и вербовщикам.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает блокировку приложения "делом времени". В качестве причин он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

23:03:06 28-11-2025

Ютюб заблокировали, Инстаграм заблокировали, Ватсапп собираются заблокировать, вопрос, кто повышает социальное напряжение?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:46 29-11-2025

Гость (23:03:06 28-11-2025) Ютюб заблокировали, Инстаграм заблокировали, Ватсапп собираю...
Наверное тот же, кто повышает налоги, сборы, штрафы, пошлины, тарифы, пенсионный возраст, пенсию и ЗП в отчётах...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:07:17 29-11-2025

Гость (23:03:06 28-11-2025) Ютюб заблокировали, Инстаграм заблокировали, Ватсапп собираю... вам бы к психиатру обратиться, если вы из- за этого напрягаетесь.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:52 28-11-2025

Учитывая, что в стране около 150 млн.
Утечка данных 3,5 млрд выглядит весьма правдоподобно. Это наверное все те кто смотрел интервиденье

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:54 29-11-2025

Гость (23:41:52 28-11-2025) Учитывая, что в стране около 150 млн. Утечка данных 3,5 ... В мире 3,5 млрд, из них в РФ 100+ млн.
Вроде утечкой сложно назвать. Достаточно добавить тел другого человека в адресную книгу, и можно было в вацапе смотреть его титульное фото, статусы, имя. Вот так же программно прошлись по всем в мире номерам и собрали базу.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:57 29-11-2025

Поскорее бы. От Соса солы избавились и ничего.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:34 29-11-2025

Гость (00:53:57 29-11-2025) Поскорее бы. От Соса солы избавились и ничего.... Труселя китайские не жмут

  -1 Нравится
Ответить
