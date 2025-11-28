В Роскомнадзоре предупредили о возможной полной блокировке WhatsApp* в России

Мессенджер продолжает нарушать российское законодательство

28 ноября 2025, 22:32, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Роскомнадзор продолжает вводить новые ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, сервис не исполняет требования, связанные с предотвращением преступлений на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что меры вводятся постепенно – так пользователям дают возможность перейти на альтернативные мессенджеры.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – заявили в Роскомнадзоре.

Большое количество пользователей столкнулось с проблемами в работе WhatsApp* еще 25 ноября. Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября Роскомнадзор частично ограничил его работу. В ведомстве пояснили, что это сделано для противодействия мошенникам и вербовщикам.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает блокировку приложения "делом времени". В качестве причин он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ