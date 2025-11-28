В Роскомнадзоре предупредили о возможной полной блокировке WhatsApp* в России
Мессенджер продолжает нарушать российское законодательство
28 ноября 2025, 22:32, ИА Амител
Роскомнадзор продолжает вводить новые ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, сервис не исполняет требования, связанные с предотвращением преступлений на территории РФ.
В ведомстве подчеркнули, что меры вводятся постепенно – так пользователям дают возможность перейти на альтернативные мессенджеры.
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – заявили в Роскомнадзоре.
Большое количество пользователей столкнулось с проблемами в работе WhatsApp* еще 25 ноября. Мессенджер в стране не блокировали, но 22 октября Роскомнадзор частично ограничил его работу. В ведомстве пояснили, что это сделано для противодействия мошенникам и вербовщикам.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает блокировку приложения "делом времени". В качестве причин он назвал массовые жалобы россиян, утечку данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ
Ютюб заблокировали, Инстаграм заблокировали, Ватсапп собираются заблокировать, вопрос, кто повышает социальное напряжение?
08:56:46 29-11-2025
Гость (23:03:06 28-11-2025)
Наверное тот же, кто повышает налоги, сборы, штрафы, пошлины, тарифы, пенсионный возраст, пенсию и ЗП в отчётах...
10:07:17 29-11-2025
Гость (23:03:06 28-11-2025) вам бы к психиатру обратиться, если вы из- за этого напрягаетесь.
23:41:52 28-11-2025
Учитывая, что в стране около 150 млн.
Утечка данных 3,5 млрд выглядит весьма правдоподобно. Это наверное все те кто смотрел интервиденье
10:24:54 29-11-2025
Гость (23:41:52 28-11-2025) Учитывая, что в стране около 150 млн. Утечка данных 3,5 ... В мире 3,5 млрд, из них в РФ 100+ млн.
Вроде утечкой сложно назвать. Достаточно добавить тел другого человека в адресную книгу, и можно было в вацапе смотреть его титульное фото, статусы, имя. Вот так же программно прошлись по всем в мире номерам и собрали базу.
00:53:57 29-11-2025
Поскорее бы. От Соса солы избавились и ничего.
08:10:34 29-11-2025
Гость (00:53:57 29-11-2025) Труселя китайские не жмут