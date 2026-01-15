Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор может принять окончательные меры по запрету мессенджера

15 января 2026, 19:00, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Государственной Думе допустили возможность полной блокировки мессенджера WhatsApp в России уже в 2026 году. С таким прогнозом выступил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», – заявил депутат.

Он назвал такую меру обоснованной, напомнив, что мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

Ранее, 28 ноября 2025 года, Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp, заявив, что сервис стал использоваться для организации террористических действий, мошенничества и вербовки, при этом игнорируя требования российского законодательства по их предупреждению. В самой компании отреагировали, заявив о намерении "бороться за российских пользователей". Теперь вопрос окончательной блокировки сервиса может быть решен в течение года.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена