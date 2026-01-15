В Госдуме не исключили полную блокировку WhatsApp* в России в 2026 году
Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор может принять окончательные меры по запрету мессенджера
15 января 2026, 19:00, ИА Амител
В Государственной Думе допустили возможность полной блокировки мессенджера WhatsApp в России уже в 2026 году. С таким прогнозом выступил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», – заявил депутат.
Он назвал такую меру обоснованной, напомнив, что мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.
Ранее, 28 ноября 2025 года, Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp, заявив, что сервис стал использоваться для организации террористических действий, мошенничества и вербовки, при этом игнорируя требования российского законодательства по их предупреждению. В самой компании отреагировали, заявив о намерении "бороться за российских пользователей". Теперь вопрос окончательной блокировки сервиса может быть решен в течение года.
*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена
19:26:54 15-01-2026
Да уже пофиг. Ставить себе в телефон ваш МАХ все равно не буду.
20:08:50 15-01-2026
Вопиющая проблема не в блокировке WhatsApp, а в табу на Ютуб, без которого интернет дефективен в первую очередь!
21:00:30 15-01-2026
Чёт мне в вацап никогда левые не звонили, стоило поставить "скам" на чистый! телефон, привязав только редко использующюяся сим - двух часов не прошло, входящий с днепропетровским акцентом. Отправил ему виртуально 2 вагона желудей
21:52:28 15-01-2026
подождите немного, мое новогоднее поздравление еще до адресата не дошло
01:50:53 16-01-2026
Полностью поддерживаю полный и окончательный запрет Вацапа в России
07:48:58 16-01-2026
Евгений (01:50:53 16-01-2026) Полностью поддерживаю полный и окончательный запрет Вацапа в... Присоединяюсь.
09:22:36 16-01-2026
Гость (07:48:58 16-01-2026) Присоединяюсь. ... А баба Яга против
09:24:23 16-01-2026
Гость (07:48:58 16-01-2026) Присоединяюсь. ...
Вот вы и нашли друг друга!
09:34:47 16-01-2026
Гость (09:24:23 16-01-2026) Вот вы и нашли друг друга! ...
Но такие браки запрещены в РФ
09:58:27 16-01-2026
Гость (09:34:47 16-01-2026) Но такие браки запрещены в РФ... Сожительствовать, причем очень успешно, никто не запрещает.
09:45:12 16-01-2026
Евгений (01:50:53 16-01-2026) Полностью поддерживаю полный и окончательный запрет Вацапа в... Штаны себе поддержите лучше, спадают
09:43:42 16-01-2026
Как известно, отключение и блокировки интернета связаны с тем что нужно противодействовать врагам. На наших дронах враг стал находить антенны старлинков. А значит старлинк стал работать на нашу Победу! Скорей бы обычное население с телефона напрямую к старлинкам смогло подключаться, чтобы враги не мешали пользоваться интернетом.
09:57:59 16-01-2026
макс неплохо работает и он лучше с картинками работает чем вацап. Вацап либо вам все картинуи автоматически в галерею толкает либо вообще не показывает. А макс показывает и если укажете то сохраняет. И работает быстрее вацап раза в два
12:36:53 16-01-2026
вы о чем? все работает, при правильных настройках.
Телегу помнится тоже блокировали, блокировали, в итоге Дима медведь с нее не вылазит )))
19:48:33 16-01-2026
Заблокируйте лучше депутатов! Скоро выборы, а они всё блокируют и душат население. ХВАТИТ терпеть, ждём-с выборов!