В Барнауле квадробика оказалась популярней хоббихорсинга

За лето продажи масок животных, хвостов и лап выросли, а коней на палке — упали

01 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Хорс — атрибут хоббихорсинга / Фото: "Авито"

Продажи атрибутов для квадроберов на "Авито" летом 2024 года выросли в 12 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-сервиса.

В Барнауле на "Авито" маски для квадробики продаются в среднем за 1100 рублей, а хвосты – за 600 рублей. Для роли некоторых животных можно купить перчатки и носки в виде лап по цене от 100 рублей. Кроме того, барнаульцы могут приобрести набор для квадробики – в среднем от 1800 рублей. Однако порой цены бывают в два раза ниже.

Также на площадке можно найти атрибуты детского увлечения, сделанные на заказ. Например, маски ручной работы по цене от 5 тысяч рублей. Сама по себе квадробика открыла целую нишу для хендмейд-мастеров, отметили в "Авито".

Вместе с тем продажи товаров для хоббихорсеров за год упали на 22%, хотя в мае среди жителей Барнаула отмечался всплеск интереса, а продажи выросли на 21% год к году. Специальная амуниция для этого вида развлечения летом стоила в среднем 2 тысячи рублей за один предмет: в основном это уздечки и поводья. Сами по себе хорсы, головы лошади на палке, стоят по-разному. Найти можно как недорогие экземпляры за 1600 рублей, так и дорогие реалистичные изделия по цене в десятки раз выше.