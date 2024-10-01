В Барнауле квадробика оказалась популярней хоббихорсинга
За лето продажи масок животных, хвостов и лап выросли, а коней на палке — упали
01 октября 2024, 10:40, ИА Амител
Продажи атрибутов для квадроберов на "Авито" летом 2024 года выросли в 12 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-сервиса.
В Барнауле на "Авито" маски для квадробики продаются в среднем за 1100 рублей, а хвосты – за 600 рублей. Для роли некоторых животных можно купить перчатки и носки в виде лап по цене от 100 рублей. Кроме того, барнаульцы могут приобрести набор для квадробики – в среднем от 1800 рублей. Однако порой цены бывают в два раза ниже.
Также на площадке можно найти атрибуты детского увлечения, сделанные на заказ. Например, маски ручной работы по цене от 5 тысяч рублей. Сама по себе квадробика открыла целую нишу для хендмейд-мастеров, отметили в "Авито".
Вместе с тем продажи товаров для хоббихорсеров за год упали на 22%, хотя в мае среди жителей Барнаула отмечался всплеск интереса, а продажи выросли на 21% год к году. Специальная амуниция для этого вида развлечения летом стоила в среднем 2 тысячи рублей за один предмет: в основном это уздечки и поводья. Сами по себе хорсы, головы лошади на палке, стоят по-разному. Найти можно как недорогие экземпляры за 1600 рублей, так и дорогие реалистичные изделия по цене в десятки раз выше.
10:52:51 01-10-2024
остановите землю
11:01:53 01-10-2024
Гость (10:52:51 01-10-2024) остановите землю ... сиди давай
11:06:35 01-10-2024
Гость (11:01:53 01-10-2024) сиди давай... страшно. что ЭТИ еще придумают(((
11:02:08 01-10-2024
Гость (10:52:51 01-10-2024) остановите землю ... я сойду )))
15:05:36 01-10-2024
Гость (11:02:08 01-10-2024) я сойду )))... начинай хоть щас, что про это свистеть то
10:59:28 01-10-2024
Из колхозной молодежи
Квадробоберил лишь я
Я носил пятак и хвостик
И был грязный как свинья
11:02:45 01-10-2024
Гость (10:59:28 01-10-2024) Из колхозной молодежиКвадробоберил лишь яЯ носил пят... поменяй "лишь" на "только". тогда в масть будет
18:26:05 02-10-2024
Гость (11:02:45 01-10-2024) поменяй "лишь" на "только". тогда в масть будет... Это отсылка, а в первоисточнике "лишь"
11:05:56 01-10-2024
Маски, хвосты, лошадки....Это сколько же больных в городе ?
11:22:10 01-10-2024
Гость (11:05:56 01-10-2024) Маски, хвосты, лошадки....Это сколько же больных в городе ?... если ЭТИМ занимаются дети то родители разрешают. мол чем бы дитя не тешилось.. а вот если это делает взрослый - то клиника
11:13:25 01-10-2024
когда коту делать нечего, он...
12:42:54 01-10-2024
Гость (11:13:25 01-10-2024) когда коту делать нечего, он...... Он спит. А когда он лижет, то ему есть что делать))
11:27:21 01-10-2024
Говорят, в Японии взрослые дядьки и тетки увлекаются такими играми))) Очень популярно!
11:53:52 01-10-2024
Гость (11:27:21 01-10-2024) Говорят, в Японии взрослые дядьки и тетки увлекаются такими ... для них это способ разрядки от стресса на работе, в Японии не только этим занимаются )))
12:28:03 01-10-2024
Нафига запрещать квадроберов. Внушить девочкам - кошкам что рожать по 8 котят это прямо вот норма. Так и решится проблема с демографией.
12:44:47 01-10-2024
Гость (12:28:03 01-10-2024) Нафига запрещать квадроберов. Внушить девочкам - кошкам что ... Хотелось бы добавить "каждые полгода". Но организм человека так не сможет. Пусть раз в 2 года рожают)))
12:31:15 01-10-2024
Хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу... дальше сами знаете продолжение.
13:32:14 01-10-2024
Мой восьмилетний сын передумал жениться на девочке с которой дружит уже три года, потому что цитирую :"Она стала квадробером, а у нас и так две собаки и кот".
13:46:20 01-10-2024
Учитывая что квадроберы в основном кошечки-собачки-лисички, а не черепахи, от какого момента считается срок жизни - они помрут через 10-15 лет от момента становления, или срок жизни обрежется по формуле 15-(возраст преображения), и они перемрут в течение года/пяти?
13:47:37 01-10-2024
Дети-квадроберы - это будущее России! Они будут служить на границе, искать наркотики и взрывчатые вещества, ловить преступников и сопровождать слепых.
14:33:13 01-10-2024
Почему это?
15:08:40 01-10-2024
Ой да боже мой, вы сами в детстве что ли не играли в кошечек, собачек, покемонов, динозавров и т.д???? Конечно играли, просто не было возможности принарядиться. И конечно девочки этим больше увлеклись, как и сейчас, я думаю. Сейчас есть много масок и костюмов, придумали новомодное слово... Наиграются и повзрослеют. Раздули проблему из ничего, как обычно.
17:37:18 01-10-2024
Гость (15:08:40 01-10-2024) Ой да боже мой, вы сами в детстве что ли не играли в кошече... ну не педофилами же заниматься и домашним насилием, в самом то деле?
23:39:42 01-10-2024
Гость (17:37:18 01-10-2024) ну не педофилами же заниматься и домашним насилием, в самом ... И к чему этот комментарий?
21:32:58 01-10-2024
Купи отец нам маски дети закричаааалиии😀🤘
08:06:01 02-10-2024
Решил стать квадробером. Пока выбираю между ленивцем и толстым тюленем... какие еще есть норм варианты?
11:19:57 02-10-2024
Гость (08:06:01 02-10-2024) Решил стать квадробером. Пока выбираю между ленивцем и толст... Пф, баян
11:26:58 02-10-2024
Гость (11:19:57 02-10-2024) Пф, баян... не.. я баяном не хочу быть(