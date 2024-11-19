Депутат предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тыс. рублей
Пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты, считает он
19 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Справедливый размер пенсии в 2025 году – 40% от средней по России зарплаты, заявил "Газете.ru" депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
При таких условиях жители Москвы смогут рассчитывать на сумму около 62,5 тыс. рублей, Краснодарского края – на 30 тыс. рублей.
"Справедливый размер пенсии – это достаточный для того, чтобы человек мог участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", – отметил депутат.
Средняя пенсия россиян составляет 23,4 тыс. рублей. Никитин предложил установить минимальный ее размер на уровне 35 тыс. рублей.
14:10:20 19-11-2024
А у меня зарплата - 40% от средней зарплаты.
14:14:13 19-11-2024
Гость (14:10:20 19-11-2024) А у меня зарплата - 40% от средней зарплаты. ... Можете считать себя пенсионером
14:13:30 19-11-2024
А мой сосед заявил, что пенсия должна быть 50 тысяч.
14:16:19 19-11-2024
Есть знакомые с пенсией 12 тысяч. Кто сейчас выходит на пенсию получает расчеты на очень маленькую пенсию. Родственник 45 лет проработал лаборантом в ВУЗе, пенсия 16 тысяч.
14:40:11 19-11-2024
Гость (14:16:19 19-11-2024) Есть знакомые с пенсией 12 тысяч. Кто сейчас выходит на пенс... Сумма точно рассчитана, чтобы не умереть с голоду. Но и чтобы ни на что другое сил не хватило. Там тоже не дураки сидят
02:44:29 20-11-2024
Гость (14:40:11 19-11-2024) Сумма точно рассчитана, чтобы не умереть с голоду. Но и чтоб... С такими ценами на продукты, как сейчас- реально умереть с голоду. Может на это и расчет? ((Ведь пенсию повышают на считанные копейки в то время как цены растут в разы!!@
14:25:29 19-11-2024
Пенсион быть должон тыщ 80-90...чуток прожить можно...
15:54:29 19-11-2024
Вопрос весьма значимый для нас.Мало того что на пять лет повысили пенсионный возраст,так ещё и пенсии позорней ,наверно,нигде уже в мире и нет.В данном масштабе цен это нищенское прозябание.Болтаем о какой то социальной политике.Самая богатая страна.
16:57:47 19-11-2024
а в СССР пенсия составляла 70% от средней, но не более 125 р. Поэтому пенсионер мог нормально жить на свою пенсию и еще детям помогать. У моей мамы была 120 р, и еще льготы за "Ветеран труда".
16:59:36 19-11-2024
"Справедливый размер пенсии – это достаточный для того, чтобы человек мог участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", – отметил депутат.
У депутата похоже склероз! Ещё шесть лет назад, когда поднимали возраст выхода на пенсию, всё это пообещал всем россиянам, прямо с экранов телевизоров, г-н Антон Силуанов. Даже больше, Силуанов отдельно добавил, чтобы пенсионеры ещё могли помогать финансово своим работающим детям и внукам. Наверно наши пенсионеры ещё из путешествий не вернулись...