Пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты, считает он

19 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Справедливый размер пенсии в 2025 году – 40% от средней по России зарплаты, заявил "Газете.ru" депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

При таких условиях жители Москвы смогут рассчитывать на сумму около 62,5 тыс. рублей, Краснодарского края – на 30 тыс. рублей.

"Справедливый размер пенсии – это достаточный для того, чтобы человек мог участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", – отметил депутат.

Средняя пенсия россиян составляет 23,4 тыс. рублей. Никитин предложил установить минимальный ее размер на уровне 35 тыс. рублей.