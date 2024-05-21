Депутат Соболев заявил, что не верит в виновность экс-командующего 58-й армией

По словам Соболева, у Попова не было необходимости использовать металлоконструкции, в продаже которых обвиняют генерала

21 мая 2024, 21:20, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Бывший командующий 58-й армией депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не верит в виновность генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Соболева, у Попова не было необходимости использовать металлоконструкции, в продаже которых обвиняют генерала. Депутат отметил, что для создания дотов и дзотов военнослужащим необходимы были дерево, грунт и железобетон.

Напомним, что об аресте Попова стало известно сегодня, 21 мая. Его подозревают в мошенничестве. По сообщениям СМИ, следователи считают, что Попов вместе с двумя сообщниками, предпринимателем из Краснодарского края и офицером Южного военного округа, продали металл, который приобрели в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей.