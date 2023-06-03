В феврале парламентарии уменьшили нормативы на строительство и ремонт дома

03 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: zarinray.ru

Депутаты АКЗС на внеочередной сессии 6 июня вернутся к нормам предоставления льготной древесины. Ранее краевые парламентарии скорректировали объём древесины для населения. После того как муниципалитеты обратились за разъяснениями как применять новый закон, народные избранники ещё раз дополнят документ.

В феврале 2023 года Заксобрание изменило нормы предоставления льготной древесины, предназначенной для строительства. Ранее жителям выдавали до 100 куб. м деловой древесины по сниженным ценам для строительства дома и до 25 "кубов" – для ремонта. Согласно принятым изменениям, для строительства жилого дома теперь предоставляется до 70 куб. м деловой древесины, для ремонта жилого дома и надворных построек – до 15 куб. м. Такое решение было принято для сокращения очередей.

Документ, внесённый на июньскую сессию АКЗС, уточняет, что по новым лимитам древесина будет предоставляться тем, кто написал заявление в орган местного самоуправления после вступления в силу новой редакции закона. Люди, поставленные на учёт в качестве испытывающих потребность в древесине для собственных нужд до этого момента, вправе приобрести древесину согласно нормативам, установленным ранее, то есть 100 куб. м для строительства и 25 куб. м – для ремонта.