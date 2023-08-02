Депутаты "Единой России" и "Газпром" обсуждают вопросы социальной догазификации

Меры социальной поддержки от государства стимулируют население активнее переходить на голубое топливо

02 августа 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

На участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

Как сообщает сайт ER.ru, до миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного.

"Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков – плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах", – пояснил Новак.

Андрей Турчак отметил, что с начала лета депутаты от "Единой России" вместе с представителями "Газпрома" проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки.

Остаются и проблемы – газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц, сообщил Турчак. Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

"Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время", – сказал секретарь Генсовета ЕР.

Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

"Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа", – отметил вице-премьер.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок от жителей. Так, более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысячи уже подали повторные заявки.

Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи депутат фракции "Единая Россия" Игорь Панарин сообщил, что программой догазификации в Алтайском крае могут воспользоваться почти 56 тысяч домовладений. Из них технической возможностью подключения к газу сейчас обеспечено 29 тысяч, еще 12 тысяч домовладений имеют доступ к сетям газоснабжения у границ земельных участков:

"Темпы работ вселяют уверенность, что уже в этом году порядка 30 тысяч домовладений будут с газом. Мы стараемся ускорить этот процесс, участвуя в информационных днях по вопросам догазификации в селах края. Специалисты компании "Газпром газораспределение Барнаул" рассказывают жителям о критериях программы и способах подачи заявки, мы информируем о мерах социальной поддержки".

В 2023 году краевой парламент расширил перечень категорий населения, которым полагается компенсация из бюджета в размере 100 тысяч рублей на монтажные работы в рамках догазификации. Если раньше выплаты были разными и зависели от принадлежности людей к конкретным льготным категориям, то теперь компенсация стала универсальной.