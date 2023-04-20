Вопросы газификации Алтайского края обсудили на заседании с Андреем Турчаком
Пятилетнюю программу газификации актуализировали под потребности региона
20 апреля 2023, 19:00, ИА Амител
В течение пяти лет в Алтайском крае построят газопроводы для обеспечения голубым топливом городов Яровое, Славгород, Рубцовск и ещё 26 населённых пунктов в разных районах края. При этом в Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный районы газ придёт впервые.
Вопросы газификации Алтайского края обсуждали на заседании профильного регионального штаба. Как сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз", участие в совещании приняли первый заместитель председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Эксперты отметили высокую платёжную дисциплину потребителей региона. Обсудили вопросы догазификации и безопасного использования газа в быту. И, конечно, реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021–2025 годы.
Сергей Густов отметил, что пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации актуализирована в соответствии с потребностями региона.
"Она предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и ещё 26 населённых пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. При этом четыре последних района газифицируются впервые. Это означает, что ещё больше жителей края получат возможность принять участие в догазификации, а в их домах станет теплее и комфортнее", – сказал Густов.
Также участники заседания проинспектировали ход работ по строительству распределительных газовых сетей в Новоалтайске и приняли участие в подключении очередного домовладения населённого пункта к газовым сетям.
20:07:05 20-04-2023
А когда же будет газ в моём родном Змеиногорском районе?И доживу ли я до такого счастливого дня,потому что мне скоро исполнится 66 лет?И ведь все молчат про нас, какой то вакуум вокруг.
21:24:01 20-04-2023
Остальные районы и города так и останутся в чёрном теле?
07:30:09 21-04-2023
радует стабильность хоть в чем то, сперва Карлин давал такие обещания,сейчас новые начальники этим начали занимать,а воз и ныне там
14:45:09 24-04-2023
А в Камень-на-Оби когда придет газ?