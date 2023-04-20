Вопросы газификации Алтайского края обсудили на заседании с Андреем Турчаком

Пятилетнюю программу газификации актуализировали под потребности региона

20 апреля 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Газпром межрегионгаз"

В течение пяти лет в Алтайском крае построят газопроводы для обеспечения голубым топливом городов Яровое, Славгород, Рубцовск и ещё 26 населённых пунктов в разных районах края. При этом в Ребрихинский, Топчихинский, Тюменцевский и Целинный районы газ придёт впервые.

Вопросы газификации Алтайского края обсуждали на заседании профильного регионального штаба. Как сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз", участие в совещании приняли первый заместитель председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Сергей Густов / Фото: пресс-служба "Газпром межрегионгаз"

Эксперты отметили высокую платёжную дисциплину потребителей региона. Обсудили вопросы догазификации и безопасного использования газа в быту. И, конечно, реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021–2025 годы.

Сергей Густов отметил, что пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации актуализирована в соответствии с потребностями региона.

"Она предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и ещё 26 населённых пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. При этом четыре последних района газифицируются впервые. Это означает, что ещё больше жителей края получат возможность принять участие в догазификации, а в их домах станет теплее и комфортнее", – сказал Густов.

Также участники заседания проинспектировали ход работ по строительству распределительных газовых сетей в Новоалтайске и приняли участие в подключении очередного домовладения населённого пункта к газовым сетям.