Жителям алтайского села рассказали, как подвести газ по программе догазификации

До конца года в регионе планируют завести голубое топливо в 30 тысяч домов

17 июля 2023, 17:16, ИА Амител

Информационный день в Калманском районе / Фото: altai-ter.er.ru

Представители компании "Газпром газораспределение Барнаул" и председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутат от "Единой России" Игорь Панарин провели очередной информационный день по вопросам догазификации. Они выехали в село Зимари Калманского района и проконсультировали жителей.

В районе чуть более тысячи домов, куда потенциально можно дотянуть трубу. Для этого там уже построили 44,2 км газораспределительного газопровода. Сейчас в рамках программы социальной газификации там возводят газопроводы высокого и низкого давления в селах Калманка, Новороманово, Зимари, Александровка.

"Для нас важно, чтобы газ дошел не только до границы земельного участка, но и пришел в домовладения потребителей. На данный момент в поселке активно ведутся строительно-монтажные работы, поэтому желающим принять участие в программе я рекомендую ускориться, чтобы в перспективе сэкономить время на подключение", – отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

И новые желающие уже появились – многодетная семья, которая, кстати, имеет право на компенсацию затраты на работы на своей территории.

"Мы регулярно встречаемся с подрядчиками, жителями, чтобы ускорить реализацию программы догазификации. Напомню, что эта программа была разработана по инициативе партии "Единая Россия", и Алтайский край является одним из пилотных регионов по этому направлению", – добавил Игорь Панарин.

Он напомнил, что в начале 2023 года АКЗС значительно расширило перечень категорий населения, которым полагается компенсация из краевого бюджета в 100 тысяч рублей на монтажные работы внутри территории и в доме. Если раньше была градация компенсаций, в зависимости от принадлежности к конкретной льготной категории, от 20 до 100 тысяч рублей, то теперь компенсация стала универсальной для всех.

"Темпы работ, которые мы видим, вселяют уверенность, что большинство жителей края, которые участвуют в программе догазификации, а это порядка 30 тысяч домовладений сейчас, будут с газом уже в текущем году", – подчеркнул Панарин.

По данным Минстроя Алтайского края, программой догазификации в крае могут воспользоваться почти 56 тысяч домовладений. Из них технической возможностью подключения к природному газу на сегодня обеспечено 29 тысяч домов, и еще больше 12 тысяч получили сети газоснабжения у границ их земельных участков.