Депутаты и судьи пожаловались, что дорожные камеры штрафуют их как "обычных людей"

Значительная доля правонарушений приходится на лиц, обладающих особым статусом

04 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Камеры видеонаблюдения на дороге / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские судьи, депутаты и прокуроры заявили, что дорожные камеры фиксируют их нарушения ПДД так же, как и нарушения обычных автомобилистов, не принимая во внимание их особый статус. Как пишет "Коммерсантъ", этот вопрос обсуждался в Совете Федерации.

Проблема заключается в том, что в КоАП отсутствует правовой механизм, который освобождал бы людей с особым статусом от штрафов, вынесенных автоматическими камерами. В ходе обсуждения мнения разделились: часть участников заявила, что такие штрафы полностью законны, другая часть настаивает на необходимости распространить правовой иммунитет и на автоматизированные системы фиксации.

Член Высшей квалификационной коллегии судей Сергей Хазанов сообщил, что камеры ежегодно формируют свыше 200 млн постановлений, и значительная доля таких решений приходится на лиц, обладающих особым статусом.

По итогам обсуждения материалы направят спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Возможным результатом может стать подготовка законодательной инициативы.

Напомним, с 1 ноября водителей без ОСАГО стали вычислять по камерам и штрафовать автоматически.