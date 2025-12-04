Депутаты и судьи пожаловались, что дорожные камеры штрафуют их как "обычных людей"
Значительная доля правонарушений приходится на лиц, обладающих особым статусом
04 декабря 2025, 18:00, ИА Амител
Российские судьи, депутаты и прокуроры заявили, что дорожные камеры фиксируют их нарушения ПДД так же, как и нарушения обычных автомобилистов, не принимая во внимание их особый статус. Как пишет "Коммерсантъ", этот вопрос обсуждался в Совете Федерации.
Проблема заключается в том, что в КоАП отсутствует правовой механизм, который освобождал бы людей с особым статусом от штрафов, вынесенных автоматическими камерами. В ходе обсуждения мнения разделились: часть участников заявила, что такие штрафы полностью законны, другая часть настаивает на необходимости распространить правовой иммунитет и на автоматизированные системы фиксации.
Член Высшей квалификационной коллегии судей Сергей Хазанов сообщил, что камеры ежегодно формируют свыше 200 млн постановлений, и значительная доля таких решений приходится на лиц, обладающих особым статусом.
По итогам обсуждения материалы направят спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Возможным результатом может стать подготовка законодательной инициативы.
Напомним, с 1 ноября водителей без ОСАГО стали вычислять по камерам и штрафовать автоматически.
Т.е. я правильно понимаю, что некоторые "особые" люди хотят пользуясь своим статусом срать на безопасность дорожного движения и не нести ответственность за это??? Ох они.. какие. Хотя после дела некой особи удивляться уже нечему.
09:00:00 05-12-2025
Гость (18:08:55 04-12-2025) Т.е. я правильно понимаю, что некоторые "особые" люди хотят ... мало того что хотят срать на безопасность, эти закононарушители, еще и судят, и устанавливают меры ответственности другим. Этого впринципе быть не должно.
Вообще судья должен быть чист, и законопослушен чтобы верить ему. За каждый штраф лишать должности. А тут наоборот....дыра а не законы
18:23:37 04-12-2025
Коментить наверно такие новости нельзя) Можно только разделять негодование лиц с особым статусом)
18:29:25 04-12-2025
А может вообще все вам разрешить попросите без штрафов и каких-либо лишений????
18:33:35 04-12-2025
а не нарушать не пробовали?
18:51:11 04-12-2025
Обалдеть! Бедные, несчастные! Особый статус должен быть у автомобилей экстренных служб и всё!
19:05:03 04-12-2025
Нужно ещё рассмотреть вариант, чтобы полностью исключить ответственность. Ведь бывают случаи ДТП с пешеходами и очевидно, что судья или депутат не должны нести ответственность за обычных граждан иначе вся эта система теряет смысл. Ведь бремя заботы о народе априори должно давать ощутимые социальные преимущества.
19:12:47 04-12-2025
Тогда их надо штрафовать как необычных людей, десятикратным размером. Денег то они больше получают.
19:27:52 04-12-2025
Во как.....Закон для всех!
13:49:25 05-12-2025
Санечек (19:27:52 04-12-2025) Во как.....Закон для всех!... Закон суров, но он ЗАКОН!!!
19:27:57 04-12-2025
Вот это справедливо,
19:45:27 04-12-2025
Вот вам и обраточка!
20:19:57 04-12-2025
Возражения их мне понятны, все таки люди эти создают для нас законы, другие следят, чтобы мы их выполняли. Правильно возмущаются, надо минимум их штрафовать в пятикратном размере!
20:23:30 04-12-2025
инициатива не отменять штрафы
20:50:42 04-12-2025
не порядок им нужно установить повышающий коэффициент х10, кто как не они должны служить примером.
21:43:35 04-12-2025
Каждый злостный нарушитель иммунитетов требует. Как не совестно?… сидят взрослые мужики с деньгами, с должностями и жалуются за то, что их штрафуют за нарушения. И желания пополнять бюджет как-то не усматривается. А с народа дерут по три шкуры
22:27:10 04-12-2025
При чем здесь статус? Закон один для всех!!!!!
09:07:14 05-12-2025
Гость (22:27:10 04-12-2025) При чем здесь статус? Закон один для всех!!!!!...
Ахахаха!
22:41:47 04-12-2025
А наглых судей, депутатов и прокуроров, создающих на дорогах опасные ситуации надо , может, награждать как попадут на камеру? Конечно, им с их зарплатами надо отменить штрафы, а на остальных раскинуть. Матвиенко с таким предложением выступит? Как же надоели эти заевшиеся особи, объявившие себя небожителями, имеющими право плевать на свои же законы?
00:21:28 05-12-2025
Дичь, что это вообще обсуждается...
08:20:57 05-12-2025
Здравствуй, средневековье! Расступись, быдло, боярин едет. Мордой в пол и шапки долой...
09:07:58 05-12-2025
Гость (08:20:57 05-12-2025) Здравствуй, средневековье! Расступись, быдло, боярин едет. М...
Низко берёшь. Царь с мигалками едет - не смейте в окна смотреть
09:15:25 05-12-2025
Гость (08:20:57 05-12-2025) Здравствуй, средневековье! Расступись, быдло, боярин едет. М... Устарело, надо "КУ" делать, это более современно)) Какие то камеры на вертикаль власти покушаются, совсем "нюх" потеряли))
09:38:56 05-12-2025
А как Скорые например которые несутся с мигалками на красный - их камеры не штрафуют?
09:00:46 07-12-2025
"Слуги народа" не хотят жить по тем законам, что сами придумали)
А если за рулём этой депутатской или судейсклй машины будет жена, шлюха или личинка- тоже иммунитет?)