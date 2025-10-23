Россиян могут штрафовать несколько раз за превышение скорости на одном участке дороги

Верховный суд подтвердил возможность многократного наказания водителей за превышение скорости с помощью камер

23 октября 2025, 09:36, ИА Амител

Камеры видеонаблюдения на дороге / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Верховный суд России признал законным многократное наказание водителей за превышение скорости, если нарушение зафиксировано несколькими камерами на одном участке дороги. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба транспортного предприятия из Воронежа, которому выписали два штрафа с разницей всего в 22 секунды. 4 мая 2023 года автобус компании дважды попал в объективы камер на участке дороги, где разрешенная скорость составляла 60 км/ч. В обоих случаях приборы зафиксировали движение со скоростью 85 км/ч.

Предприятие попыталось оспорить наказание, утверждая, что водитель не может быть привлечен к ответственности дважды за одно и то же нарушение. Однако Верховный суд не согласился с этой позицией. В постановлении указано, что фиксация превышения скорости разными камерами даже на близком расстоянии считается отдельными нарушениями, каждое из которых подлежит наказанию.

