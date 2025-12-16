Депутаты предложили отслеживать бывших мошенников 20 лет после выхода на свободу

Аксененко предлагает на этот же срок запретить им выезд за границу

16 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Член Госдумы Александр Аксененко предложил ввести многолетнее наблюдение за россиянами, отбывшими наказание за мошенничество. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, пишет "Газета.ру".

Согласно инициативе, после выхода на свободу за бывшим осужденным в течение 10–20 лет (в зависимости от суммы ущерба) должны отслеживаться траты и образ жизни. На этот же срок предлагается ввести запрет на выезд за границу. Эти меры будут действовать до полного возврата похищенных средств.

«Мы все чаще видим, что мошенник признается банкротом или просто не имеет ни кола, ни двора, а после заключения выходит и живет на широкую ногу: ездит по курортам, покупает дорогие автомобили. Вопрос: на какие деньги, если у него ничего нет? Надо отслеживать и пресекать», – пояснил свою позицию Аксененко.

Автор инициативы уверен, что, осознавая перспективу длительного контроля и необходимость возврата денег, потенциальные преступники серьезно задумаются о последствиях. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.