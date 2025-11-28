Как не попасться на удочку мошенников и не лишиться денег. Советы от капитана полиции

Капитан УМВД РФ по городу Барнаулу Александр Широков – в подкасте на amic.ru

В последнее время все больше жителей региона становятся жертвами мошеннических действий, совершаемых с использованием мобильной связи и сети Интернет. В специальном выпуске подкаста amic.ru обсудим, как не попасться на удочку преступников. Наш гость – капитан полиции, начальник отделения по раскрытию мошенничеств и краж с банковских карт оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу Александр Широков.

Мы обсудим, как мошенники придумывают новые схемы, как распознать обман с первого звонка и что делать, если попал в ловушку. Как защитить себя от кибермошенничества, онлайн-обмана и аферистов, работающих через мобильные банки? Сколько преступлений удается раскрыть, и есть ли шанс вернуть деньги? Все ответы – в нашем подкасте.

Вот о чем мы поговорили:

00:29 Какие виды мошенничества в настоящее время наиболее популярны. Чаще всего преступники звонят по телефону и представляются родственниками.

02:36 Ежегодно у россиян похищают десятки миллиардов рублей. Только в Барнауле с начала года зафиксировано более тысячи фактов мошенничества. Люди становятся более бдительными и не разговаривают с незнакомцами?

03:08 Мошенники постоянно придумывают новые способы обманывать людей. Рассказываем о самых интересных из новых вариантов. Преступники все чаще используют искусственный интеллект.

04:28 Как распознать сразу, что тебе звонят мошенники и есть ли какие-то легкие способы понять это быстро.

06:16 Итак, вы сразу поняли, что вам позвонил мошенник. Нужно ли звонить в полицию, если у вас даже ничего не украли?

07:38 Сейчас россиянам ограничили звонки в WhatsApp* и Telegram. Это помогло бороться с киберпреступлениями? Есть уже какая-то практическая польза от этих мер?

08:14 Рассказываем, как полиция раскрывает киберпреступления и есть ли шанс вернуть деньги.

09:14 Где живут мошенники? Это уже не те преступники, которые звонили из колонии. Их уровень постоянно растет.

10:34 В последнее время участились случаи мошенничества с использованием приложения "Мобильный банк", онлайн-банка. Александр Широков объясняет, как коммерческие организации подключились к борьбе с аферистами и помогают россиянам, которых хотят обмануть.

11:56 "Не все успевают подумать". Жертвами иногда становятся люди с несколькими высшими образованиями! Почему они совершают такие ошибки? Ведь очевидно, что звонят мошенники! Что происходит с людьми и почему они так легко отдают деньги?

13:34 Еще один популярный способ кражи денег, когда человеку не звонят, но средства "испаряются" со всех счетов. Объясняем, как действовать в этом случае.

14:40 Рассказываем, какое наказание грозит за киберпреступление.

15:32 Есть ли единый сервис, в котором можно узнать о теме мошенничества.



* Принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена