Власти начали готовить землю под мусорный кластер возле Рубцовска
Речь идет об участке площадью 35 га, расположенном в 3,2 км от поселка Мичуринского
11 апреля 2024, 09:47, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, по которому участок под Рубцовском возле действующего полигона ТКО переводится в категорию для размещения объектов обработки и захоронения отходов, пишет "Банкфакс".
Речь идет о территории площадью 35 га, расположенной в 3,2 км от поселка Мичуринского, рядом с действующим полигоном ТКО. Ранее земля была в категории сельхозназначения, а теперь – промышленности.
"С ходатайством об изменении назначения земельного участка выступила администрация Рубцовского района", – говорится в постановлении.
На территории планируют построить объект обработки и захоронения отходов для Рубцовской и Алейской зон.
Ранее сообщалось, что в регионе должно быть семь "мусорных зон": Барнаульская, Алейская, Бийская, Заринская, Каменская, Славгородская и Рубцовская. В каждой зоне должен быть свой мусорный полигон.
10:43:16 11-04-2024
Помню несколько лет назад на всех уровнях рапортовали, что скоро весь мусор будет перерабатываться, построятся предприятия, раздельный сбор в каждый дом и т.д. знаменитая "Мусорная реформа"
По итогу только тариф подняли т.к нужно больше денег для модернизации.
На этом всё и закончилось
11:37:56 11-04-2024
Дак ведь раньше мусор то был ого-го! Чего угодно там можно было найти. А сейчас одно дерьмо- пивные банки и те бомжары из контейнеров выбирают.