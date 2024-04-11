Власти начали готовить землю под мусорный кластер возле Рубцовска

Речь идет об участке площадью 35 га, расположенном в 3,2 км от поселка Мичуринского

11 апреля 2024, 09:47, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, по которому участок под Рубцовском возле действующего полигона ТКО переводится в категорию для размещения объектов обработки и захоронения отходов, пишет "Банкфакс".

Речь идет о территории площадью 35 га, расположенной в 3,2 км от поселка Мичуринского, рядом с действующим полигоном ТКО. Ранее земля была в категории сельхозназначения, а теперь – промышленности.

"С ходатайством об изменении назначения земельного участка выступила администрация Рубцовского района", – говорится в постановлении.

На территории планируют построить объект обработки и захоронения отходов для Рубцовской и Алейской зон.

Ранее сообщалось, что в регионе должно быть семь "мусорных зон": Барнаульская, Алейская, Бийская, Заринская, Каменская, Славгородская и Рубцовская. В каждой зоне должен быть свой мусорный полигон.