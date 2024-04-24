Зачем на Алтае будут рыться в мусоре и где построят комплексы по переработке отходов

Одним из первых появится комплекс по переработке отходов "Алейский" в Рубцовском районе

24 апреля 2024, 07:15, ИА Амител

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Уже в 2027 году в пригороде Рубцовска построят современный высокотехнологичный комплекс по переработке отходов (КПО) "Алейский". Новый объект на участке 35 гектаров разместят по соседству с действующим полигоном ТБО. Однако компания, которая займется строительством и эксплуатацией, пока не определена. Помимо этого КПО, в срок до 2030 года в Алтайском крае должны появиться еще четыре комплекса по переработке отходов. Где их разместят и чем они будут отличаться от мусорных полигонов, читайте в материале amic.ru.

Что известно об этих комплексах?

Объемы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в России к 2030 году должны быть снижены в два раза. Такую высокую планку перед регионами ставит нацпроект "Экология". К этому сроку субъекты будут обязаны отправлять на сортировку все отходы, а на вторичную переработку – более трети от общего объема бытового мусора. Для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО Алтайскому краю требуется построить пять комплексов по переработке отходов общей годовой мощностью 550 тысяч тонн, сообщили в региональном Минприроды на запрос amic.ru.

Какие комплексы построят в Алтайском крае?



КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т);

КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т);

КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т);

КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т);

КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т).

На каждом из этих объектов также предусмотрены полигоны ТКО.

Первые три комплекса из этого списка построят в рамках концессионных соглашений. Создание КПО "Заринский" и "Славгородский" предусмотрено за счет реконструкции действующих полигонов ТБО – ООО "Коммунальное хозяйство" и ООО "Благоустройство города Славгорода", рассказывают в Минприроды.

Объем инвестиций на объектах определят после подготовки концессионерами проектной документации и прохождения государственной экспертизы. Компании-победителей, как этого требует ФЗ № 115, определят на конкурсной основе.

"В настоящее время ведутся работы по подготовке проектов распоряжений правительства Алтайского края о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Алтайского края, а также по разработке конкурсных документаций", – говорится в ответе на запрос.

При этом земельные участки для размещения объектов уже сформированы. На них провели изыскательные работы, а по результатам получены положительные заключения, следует из информационной справки правительства Алтайского края (есть в распоряжении amic.ru). Ее подготовили для депутатов фракции "Единая Россия" АКЗС в преддверии отчета губернатора.

Где в Алтайском крае построят комплексы по переработке отходов?

Из ответа Минприроды ясно, что комплексы "Заринский" и "Славгородский" построят на месте действующих свалок.

КПО "Алейский" возведут в Рубцовском районе на участке 35 гектаров. Напомним, 8 апреля 2024 года эту территорию из категории земель сельскохозяйственного назначения перевели в земли промышленности. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Кстати, есть большая вероятность, что именно этот комплекс могут построить одним из первых на Алтае. Из ответа Минприроды следует, что сделать это планируют в 2027 году. Когда "Алейский" введут в эксплуатацию, сюда будут направлять отходы Рубцовской и Алейской зон.

Участок находится в 2,5 километра северо-западнее поселка Мичуринского, рядом с действующим полигоном ТБО ООО "Благоустройство". Однако это соседство будет длиться недолго: после ввода КПО действующий полигон рекультивируют, сообщили в министерстве. Остаточная вместимость ТБО ООО "Благоустройство", по последним данным инвентаризации, которая была проведена 2023 году, составляла чуть более 183 тыс. тонн.

Из информации правительства следует, что КПО "Бийский" хотят разместить в Зональном районе. Площадь этого участка с категорией назначения "земли промышленности и иного специального назначения" составляет 25 гектаров.

Самый крупный мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зону. Однако с его месторасположением пока не определились: идет подбор участка. Напомним, изначально этот комплекс планировали разместить в Павловском районе, однако жители выступили против такого соседства.

Также в документе, разработанном правительством для депутатов АКЗС, уточняется, что готовность участвовать в конкурсе на заключение концессии по этому КПО выразили уже восемь компаний.

Всего на рассмотрении находятся четыре предложения о заключении концессионного соглашения. Они поступили от ООО "Волжская инжиниринговая компания", ООО "Алтайская концессионная компания", ООО "Алтайская концессионная компания-1", ООО "Экотехнопарк Барнаульской агломерации".

Как будут работать эти комплексы?

Главная задача комплекса – разделить отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Однако технологическая схема сортировки ТКО для каждого объекта будет индивидуальна. Ее подбирают на этапе проектирования исходя из объема входящего потока отходов и компонентного состава, объясняют в региональном Минприроды.

Вся сортировка мусора на аналогичных КПО, которые уже функционируют в российских регионах, происходит на закрытой площадке. На подготовительном этапе из общей массы отделяют крупногабаритные отходы, такие как мебель, окна, двери. Также вычленяют полезные фракции, которые можно переработать: бумага, гофрокартон, бытовой металлолом, стекло, некоторые виды пластика.

На основном этапе сортировки ТКО извлекают вторичные материальные ресурсы (ВМР). Это все то, что можно повторно использовать сразу или после дополнительной обработки для получения товарной продукции.

Крупногабаритные отходы разбирают вручную или дробят на спецоборудовании. Остатки, которые утилизировать невозможно, после уменьшения объема на КПО направляют на захоронение.

Такое вторсырье, как бумага, картон, текстиль, пластик, спрессуют и упакуют в кипы, стекло – сгрузят в транспортную тару. Так его готовят к реализации. Из собранного стекла в России изготавливают новые бутылки, банки или посуду, из пластикового мусора – предметы быта, из макулатуры – книги, тетради, картон. А из оставшихся отходов для производства RDF-топлива выделяют компоненты с высокой теплотой сгорания.

Извлекают из ТКО и мелкую фракцию, которая тоже проходит обработку. Чтобы из этих отходов получить вторсырье, их подвергают сепарации, грохочению (просеивание отходов через разные сита. – Прим. ред.) и другим методам сортировки.

Опасные отходы, в число которых входят отработанные батарейки, ртутные градусники, люминесцентные лампы, обезвреживают. Предварительно из них извлекают такие ценные компоненты, как литий, серебро, никель. А металлические и пластиковые компоненты отправляют на переработку.

Куда пойдут отходы, которые нельзя переработать?

Органические отходы тоже обезвреживают, а затем компостируют в закрытых помещениях. Так получается технологический грунт, который в дальнейшем можно использовать, например, для благоустройства территории.

"Хвосты", которые остаются после всех этапов отработки и не подлежат дальнейшей утилизации, прессуют. Затем их путь лежит в спецхранилища – на карту объекта захоронения ТКО. В Минприроды подчеркивают: это не то же самое, что свалка или полигон. Дно каждой такой карты имеет защиту в виде противофильтрационного экрана. А сами отходы не взаимодействуют с кислородом и водой, не разлагаются, не горят.

"Такие хранилища предназначены в основном для инертных отходов: остатков фарфорофаянсовых изделий, песка, гранитного щебня, которые не содержат органики и вредных примесей. Они не выделяют никаких вредных веществ при захоронении и безопасны для окружающей среды", – объясняют в министерстве.

Когда хранилище наполнится, карту рекультивируют. Сверху ее засыпают плодородным слоем почвы, высаживают многолетние травы, деревья и кустарники.

"Проектируемые современные КПО – это предприятия с высочайшим уровнем экологической безопасности. По сравнению с привычными свалками и полигонами воздействие на окружающую среду от КПО минимальное", – подчеркивают в Минприроды.

Еще на стадии разработки проектной документации КПО проводится анализ возможного негативного воздействия на окружающую среду. На основе данных экспертиз разрабатываются индивидуальные технические решения, которые обеспечат максимальную безопасность.

"Строительство новых КПО решает несколько задач: снижает объемы захоронения отходов, что уменьшает негативное воздействие на окружающую среду и улучшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. А также позволяет ликвидировать "исторически сложившиеся" свалки и создает новые рабочие места", – заключили в ведомстве.

Валерия Краснова