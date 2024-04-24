Зачем на Алтае будут рыться в мусоре и где построят комплексы по переработке отходов
Одним из первых появится комплекс по переработке отходов "Алейский" в Рубцовском районе
24 апреля 2024, 07:15, ИА Амител
Уже в 2027 году в пригороде Рубцовска построят современный высокотехнологичный комплекс по переработке отходов (КПО) "Алейский". Новый объект на участке 35 гектаров разместят по соседству с действующим полигоном ТБО. Однако компания, которая займется строительством и эксплуатацией, пока не определена. Помимо этого КПО, в срок до 2030 года в Алтайском крае должны появиться еще четыре комплекса по переработке отходов. Где их разместят и чем они будут отличаться от мусорных полигонов, читайте в материале amic.ru.
Что известно об этих комплексах?
Объемы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в России к 2030 году должны быть снижены в два раза. Такую высокую планку перед регионами ставит нацпроект "Экология". К этому сроку субъекты будут обязаны отправлять на сортировку все отходы, а на вторичную переработку – более трети от общего объема бытового мусора. Для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО Алтайскому краю требуется построить пять комплексов по переработке отходов общей годовой мощностью 550 тысяч тонн, сообщили в региональном Минприроды на запрос amic.ru.
Какие комплексы построят в Алтайском крае?
КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т);
КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т);
КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т);
КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т);
КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т).
На каждом из этих объектов также предусмотрены полигоны ТКО.
Первые три комплекса из этого списка построят в рамках концессионных соглашений. Создание КПО "Заринский" и "Славгородский" предусмотрено за счет реконструкции действующих полигонов ТБО – ООО "Коммунальное хозяйство" и ООО "Благоустройство города Славгорода", рассказывают в Минприроды.
Объем инвестиций на объектах определят после подготовки концессионерами проектной документации и прохождения государственной экспертизы. Компании-победителей, как этого требует ФЗ № 115, определят на конкурсной основе.
"В настоящее время ведутся работы по подготовке проектов распоряжений правительства Алтайского края о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Алтайского края, а также по разработке конкурсных документаций", – говорится в ответе на запрос.
При этом земельные участки для размещения объектов уже сформированы. На них провели изыскательные работы, а по результатам получены положительные заключения, следует из информационной справки правительства Алтайского края (есть в распоряжении amic.ru). Ее подготовили для депутатов фракции "Единая Россия" АКЗС в преддверии отчета губернатора.
Где в Алтайском крае построят комплексы по переработке отходов?
Из ответа Минприроды ясно, что комплексы "Заринский" и "Славгородский" построят на месте действующих свалок.
КПО "Алейский" возведут в Рубцовском районе на участке 35 гектаров. Напомним, 8 апреля 2024 года эту территорию из категории земель сельскохозяйственного назначения перевели в земли промышленности. Соответствующее постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Кстати, есть большая вероятность, что именно этот комплекс могут построить одним из первых на Алтае. Из ответа Минприроды следует, что сделать это планируют в 2027 году. Когда "Алейский" введут в эксплуатацию, сюда будут направлять отходы Рубцовской и Алейской зон.
Участок находится в 2,5 километра северо-западнее поселка Мичуринского, рядом с действующим полигоном ТБО ООО "Благоустройство". Однако это соседство будет длиться недолго: после ввода КПО действующий полигон рекультивируют, сообщили в министерстве. Остаточная вместимость ТБО ООО "Благоустройство", по последним данным инвентаризации, которая была проведена 2023 году, составляла чуть более 183 тыс. тонн.
Из информации правительства следует, что КПО "Бийский" хотят разместить в Зональном районе. Площадь этого участка с категорией назначения "земли промышленности и иного специального назначения" составляет 25 гектаров.
Самый крупный мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зону. Однако с его месторасположением пока не определились: идет подбор участка. Напомним, изначально этот комплекс планировали разместить в Павловском районе, однако жители выступили против такого соседства.
Также в документе, разработанном правительством для депутатов АКЗС, уточняется, что готовность участвовать в конкурсе на заключение концессии по этому КПО выразили уже восемь компаний.
Всего на рассмотрении находятся четыре предложения о заключении концессионного соглашения. Они поступили от ООО "Волжская инжиниринговая компания", ООО "Алтайская концессионная компания", ООО "Алтайская концессионная компания-1", ООО "Экотехнопарк Барнаульской агломерации".
Как будут работать эти комплексы?
Главная задача комплекса – разделить отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Однако технологическая схема сортировки ТКО для каждого объекта будет индивидуальна. Ее подбирают на этапе проектирования исходя из объема входящего потока отходов и компонентного состава, объясняют в региональном Минприроды.
Вся сортировка мусора на аналогичных КПО, которые уже функционируют в российских регионах, происходит на закрытой площадке. На подготовительном этапе из общей массы отделяют крупногабаритные отходы, такие как мебель, окна, двери. Также вычленяют полезные фракции, которые можно переработать: бумага, гофрокартон, бытовой металлолом, стекло, некоторые виды пластика.
На основном этапе сортировки ТКО извлекают вторичные материальные ресурсы (ВМР). Это все то, что можно повторно использовать сразу или после дополнительной обработки для получения товарной продукции.
Крупногабаритные отходы разбирают вручную или дробят на спецоборудовании. Остатки, которые утилизировать невозможно, после уменьшения объема на КПО направляют на захоронение.
Такое вторсырье, как бумага, картон, текстиль, пластик, спрессуют и упакуют в кипы, стекло – сгрузят в транспортную тару. Так его готовят к реализации. Из собранного стекла в России изготавливают новые бутылки, банки или посуду, из пластикового мусора – предметы быта, из макулатуры – книги, тетради, картон. А из оставшихся отходов для производства RDF-топлива выделяют компоненты с высокой теплотой сгорания.
Извлекают из ТКО и мелкую фракцию, которая тоже проходит обработку. Чтобы из этих отходов получить вторсырье, их подвергают сепарации, грохочению (просеивание отходов через разные сита. – Прим. ред.) и другим методам сортировки.
Опасные отходы, в число которых входят отработанные батарейки, ртутные градусники, люминесцентные лампы, обезвреживают. Предварительно из них извлекают такие ценные компоненты, как литий, серебро, никель. А металлические и пластиковые компоненты отправляют на переработку.
Куда пойдут отходы, которые нельзя переработать?
Органические отходы тоже обезвреживают, а затем компостируют в закрытых помещениях. Так получается технологический грунт, который в дальнейшем можно использовать, например, для благоустройства территории.
"Хвосты", которые остаются после всех этапов отработки и не подлежат дальнейшей утилизации, прессуют. Затем их путь лежит в спецхранилища – на карту объекта захоронения ТКО. В Минприроды подчеркивают: это не то же самое, что свалка или полигон. Дно каждой такой карты имеет защиту в виде противофильтрационного экрана. А сами отходы не взаимодействуют с кислородом и водой, не разлагаются, не горят.
"Такие хранилища предназначены в основном для инертных отходов: остатков фарфорофаянсовых изделий, песка, гранитного щебня, которые не содержат органики и вредных примесей. Они не выделяют никаких вредных веществ при захоронении и безопасны для окружающей среды", – объясняют в министерстве.
Когда хранилище наполнится, карту рекультивируют. Сверху ее засыпают плодородным слоем почвы, высаживают многолетние травы, деревья и кустарники.
"Проектируемые современные КПО – это предприятия с высочайшим уровнем экологической безопасности. По сравнению с привычными свалками и полигонами воздействие на окружающую среду от КПО минимальное", – подчеркивают в Минприроды.
Еще на стадии разработки проектной документации КПО проводится анализ возможного негативного воздействия на окружающую среду. На основе данных экспертиз разрабатываются индивидуальные технические решения, которые обеспечат максимальную безопасность.
"Строительство новых КПО решает несколько задач: снижает объемы захоронения отходов, что уменьшает негативное воздействие на окружающую среду и улучшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. А также позволяет ликвидировать "исторически сложившиеся" свалки и создает новые рабочие места", – заключили в ведомстве.
Валерия Краснова
07:24:26 24-04-2024
В соседней НСО увеличили плату за вывоз мусора наобещали построить мусороперерабатывающий завод. В результате деньги исчезли. И найти не могут. Грамотно сперли
08:54:45 24-04-2024
Туда привозили несколько печек из немеции , как раз для переработки пластика, покрышек! Работают предприятия , вот только они коммерческие !
08:40:00 24-04-2024
Это когда построят такие предприятия?В следующем тысячелетии?Они уже должны работать повсеместно,а тут ещё и проектов нет.
08:48:06 24-04-2024
Афиноген (08:40:00 24-04-2024) Это когда построят такие предприятия?В следующем тысячелетии... Конечно, должны, но только коммунисты не хотят чтобы их строили и людей на бунты подбивают. Так и не построят из-за них
10:38:49 24-04-2024
Гость (08:48:06 24-04-2024) Конечно, должны, но только коммунисты не хотят чтобы их стро... Вот ,оказывается ,где главная причина...Как я раньше не подумал?Да ,они такие ,эти коммунисты.Нам всегда ,что нибудь или кто нибудь мешает-как тому танцору.
11:46:49 24-04-2024
Афиноген (10:38:49 24-04-2024) Вот ,оказывается ,где главная причина...Как я раньше не поду... Так вы все время "раньше не подумал", а потом вон оно как выходит, 37-й оод и пожалте на расстрел. С коммунистами всегда так, говорят про одно, а в результате другое
12:51:06 24-04-2024
Пафнутий (11:46:49 24-04-2024) Так вы все время "раньше не подумал", а потом вон оно как вы... Вы иронию уловили в моём комментарии?Дело не в "коммунистах али большевиках" ,а в нынешних хозяйственниках,которые не способны решать глобальные задачи.При советском строе ,все эти предприятия уже давно бы работали во всю мощь. Кстати,тогда всё работало ,и дамбы не прорывало.
13:53:49 24-04-2024
Афиноген (12:51:06 24-04-2024) Вы иронию уловили в моём комментарии?Дело не в "коммунистах ... При советской власти как раз о мусоре не думали вообще и загаживали территорию СССР в астрономических масштабах. Мусор, отходы и загрязнение окружающей среды- это то, что полодила КПСС лучше всего. И теперь их последователи не дают строить современные заводы по сортировке, потому что им загадить все надо, как при дедушке Брежневе
14:06:02 24-04-2024
Гость (13:53:49 24-04-2024) При советской власти как раз о мусоре не думали вообще и заг... Малой, если бы ты жил при советской власти, то знал бы, что собирали бумагу, металл и сдавали раздельно. Пластика в то время практически не было. Но ты же глюпый... И для тебя главное прокукарекать...
16:41:10 24-04-2024
Гость (14:06:02 24-04-2024) Малой, если бы ты жил при советской власти, то знал бы, что ... Я не просто жил и собирал эту бумагу, я служил на севере срочную и видел, как там все бочками от солярки завалено и залито мазутом. И заводы чадящие видел. Не придумывайте мне розовых соплей про "взять у природы"
09:27:56 24-04-2024
Я правильно понял из текста, что там, где построят такие штуки рядом со старыми свалками, эти старые свалки тоже переработают на новых заводах? А другие свалки будут на них перерабатывать или нет?
То есть,условно Заринску, Рубцовску и Славгороду повезло, а другие свалки?
И получается, что в Павловске сами себя обманули тогда, если им не построят завод и старую свалку не разберут на нем?
Хотелось бы, чтобы все свалки так переработали
09:43:53 24-04-2024
Гость (09:27:56 24-04-2024) Я правильно понял из текста, что там, где построят такие шту... никто, к сожалению не перерабатывает отходы на старых объектах, в лучшем случае над ними делают "саркофаг" собирают и сжигают свалочный газ! но, если эти объекты включат в нац.проект "Экология" Чистая страна Ликвидация свалок! Возить смешанные отходы с Алейской зоны в Рубцовский район для сортировки, компостирования и захоронения, тогда тарифы поднимут в разы в зонах, засчёт собственников отходов а выпадающие доходы утилизатора компенсировать засчёт бюджета!
09:30:22 24-04-2024
Не с комплексов по переработке смешанных отходов начинается обращение с отходами, а с организации раздельного сбора - РСО, досортировки, обработки и утилизации (переработки-рециклинга) вторичных материальных ресурсов ВМР, где процент утилизации достигает до 80%. Что не скажешь о переработке смешанных отходов на КПО-полигон, где процент по максимуму возможен только до 10%. На этапе РСО с утилизацией, ВМР вообще не перевозится на КПО-полигон, а это экономия 80% затрат в тарифе обращения с отходами и многомиллиардные затраты на сортировку и извлечение рентабельных ВМР для переработки, но 90% так называемого технологического "полигонного грунта" с образованием фильтрата, выбросов в атмосферу попадают на полигон для захоронения. Так как ветошь, макулатура, стекло, пищевые отходы после сжатия прессующей плитой с коэффициентом до 7, приходят в полную непригодность для переработки и не подлежат сортировки, пластик от загрязнения для вторичной переработки требует больших затрат, что нерентабельно. Золошлаки, строительные отходы, ветки рентабельно организовывать раздельный сбор и по максимуму перерабатывать в месте образования, пластик, макулатуру, стекло, шины и в перспективе пищевые отходы, рентабельно сортировать, обрабатывать и уже реализовывать прессованные или переработанные. Обращайтесь, нами уже как 7 лет назад разработан план мероприятий по обращению с отходами, в том числе и по экономике замкнутого цикла с НДТ.
09:47:09 24-04-2024
Сергей Тастан (09:30:22 24-04-2024) Не с комплексов по переработке смешанных отходов начинается ... Ну конечно, все же так просто, заключается договор с вашей фирмой и все встаёт на свои места. )))) А почему 7 лет эта тема не полетела? Потому что никто не хочет ничего сортировать. Тем более, за деньги ещё. Ну и ещё сто лет эта тема не полетит. А тут решили сортировать за всех на месте. Это пока все станут сознательными (это как в колхозы загонять, только пулеметами). А тут - вывезли уж ладно мусор, там разберут.
А вы можете и дальше впаривать ))))
10:31:02 24-04-2024
Заводы рабочим, деньги Тастану (09:47:09 24-04-2024) Ну конечно, все же так просто, заключается договор с вашей ф... С какой Вашей? С своим кошельком да, платить за свои же отходы, чтобы потом их захоранивали, за ваш же счёт! Это лучше, чем разделить дома и разложить по разным контейнерам или сдать и получить средства? Да, еще и нанести ущерб природе и экологии?
11:52:10 24-04-2024
Гость (10:31:02 24-04-2024) С какой Вашей? С своим кошельком да, платить за свои же отх... Гость (11:20:00 24-04-2024) Чисто не там, где часто убирают, а там, где не мусорят! Необ... Ага, тут реально что-то предлагают сделать уже здесь и сейчас, а толпа фантазеров пришла и давай выдумывать благие намерения - всех сделать лучше, все так и побежали за вашими хотелками. Не получится передалать народ. Получится переделать за народом. Не, ну можно, конечно, подождать, когда каждая тетя Мотя и дядя Федя начнут раздельно мусор выкладывать, лет сто. А до этого чего?
09:48:36 24-04-2024
"Такие хранилища предназначены в основном для инертных отходов: остатков фарфорофаянсовых изделий, песка, гранитного щебня, которые не содержат органики и вредных примесей. Они не выделяют никаких вредных веществ при захоронении и безопасны для окружающей среды", – объясняют в министерстве.
Какое отношение, перечисленные отходы имеют к ТКО, тем более они в реестре запрещённых отходов к захоронению?
Захоранивать будут всё что не извлекли для переработки ввиде ВМР, а это 90% от всего объёма ТКО!
10:16:59 24-04-2024
Сергей Тастан (09:48:36 24-04-2024) "Такие хранилища предназначены в основном для инертных отход... Откуда знаете? Вы вооббще, кто такой? Загуглил вы мед продаете. При чем тут мусор? Знаток, блин
10:25:11 24-04-2024
Гость (10:16:59 24-04-2024) Откуда знаете? Вы вооббще, кто такой? Загуглил вы мед продае... Читайте федеральные законы
10:39:04 24-04-2024
Гость (10:25:11 24-04-2024) Читайте федеральные законы... Сергей Дмитриевич, ну не пошел э
тот ваш бизнес, вы из-за обиды на всех будете вместе с коммунистами палки в колеса совать людям, которые хотят с мусором бороться? Как-то не солидно это. Особенно вместе с коммунистами. Те ведь понятно, на чью мельницу воду льют в крае, у них в штате навальнисты работают. Ну а вы, опытный же человек.
11:01:27 24-04-2024
Гость (10:39:04 24-04-2024) Сергей Дмитриевич, ну не пошел этот ваш бизнес, вы из-з... С мусором не бороться нужно, а создавать условия для того чтобы его меньше захоранивалось, при условии раздельного сбора и утилизации без захоронения. Возить смешанные и прессованные отходы с транспортным плечом до 500 км, а потом ещё из него извлекать рентабельные вторичные ресурсы не больше 10 %, да еще и с финансовой нагрузкой на жителей, бизнес, социальные и бюджетные учреждения и бюджет, это уже вопрос, кому это выгодно? Во всех проектах фигурируют сортировка и полигон, где технологии глубокой переработки? Мне как эксперту обращения с отходами и экономики замкнутого цикла, что соглашаться с такими технологическими, экономическими и экологическими некорректными решениями? Конечно, нет!
11:54:03 24-04-2024
Гость (11:01:27 24-04-2024) С мусором не бороться нужно, а создавать условия для того чт... Этак вашими мечтами мы и коммунизм построим завтра. Людей только слегка переделаем увещаниями, они будут жутко сознательные и все по пакетикам разложат. Обычное дело, конечно.
А, может, все-таки не ждать, когда ваша фантастика сбудется и уже сейчас что-т о делать за людей, которым по барабану?
10:29:19 24-04-2024
Такие заводы - это вообще не политическая тема, коммунистов и прочих политиков туда допускать вообще нельзя. Одни топят ЗА другие против - исключительно в своих политических интересах. Потому эта тема - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ. Во всем мире беда с мусором решается именно перерабатывающими заводами. Иного не дано. Тогда старые мусорки не прирастают новыми отходами, из постепенно ликвидируют, землю рекультивируют. Если заводы не построят мы через несколько лет закопаем сами себя под мусором, с учётом нынешнего объема потребления и миллиарда упаковок под всё.
11:02:32 24-04-2024
Серж (10:29:19 24-04-2024) Такие заводы - это вообще не политическая тема, коммунистов ... Строй завод рядом со своим домом и наслаждайся! Живи, нюхай и радуйся!
11:04:36 24-04-2024
Серж (10:29:19 24-04-2024) Такие заводы - это вообще не политическая тема, коммунистов ... Не заводы по переработке смешанных отходов, а комплексы по переработке вторичных ресурсов после раздельного сбора во всем мире, в том числе и уже в Московской агломерации работают!
10:33:17 24-04-2024
Около 90 процентов образцов животного и растительного белка дали положительные результаты на микропластик - крошечные фрагменты полимера, размер которых может составлять от менее пяти миллиметров до одного микрометра. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в феврале 2024 года. Все, что меньше одного микрометра, представляет собой нанопластик, размер которого должен измеряться в миллиардных долях метров.
10:34:41 24-04-2024
Одно понятно, что оставлять всё как есть - преступление против людей и природы. И все эти "бунтовщики" павловские не ведают, что творят. Когда их же мусор будет из их же ушей лезть тогда поймут. Иначе как хайпом их деяния не назовешь.
11:20:00 24-04-2024
Чисто не там, где часто убирают, а там, где не мусорят! Необходимо кардинально изменить отношение к производству упаковки ! Продукты продаются исключительно в пластиковых лоточках и т.п. Приношу домой горку лоточков, перекладываю в мешочки, чтобы продукты занимали меньше места в холодильнике. Целая куча упаковки сразу на мусор! Сейчас даже куры в лоточках! Зачем? Только теперь понятно, насколько экологически правильная упаковка была в советское время! Тогда завидовали, что на Западе всё в красивых обертках, а у нас в основном продукты заворачивали в бумагу наподобие нынешней крафтовой или вощеной (сейчас продают под названием "пергаментная"), вместо полиэтиленовых мешочков использовали бумажные коричневые, но продукты лучше хранились, не задыхались. Если и были лоточки, одноразовая посуда, то всё из картона, на бумажной основе. Молочку продавали в основном в многоразовой стеклянной таре, можно было потом сдавать в тот же магазин. Бумажную упаковку легче утилизировать, нежели пластиковую.
11:51:03 24-04-2024
Ну-ну
12:59:26 24-04-2024
Гость (11:20:00 24-04-2024) Чисто не там, где часто убирают, а там, где не мусорят! Необ... Молочку еще продавали в треугольных пакетах бумажных, если кто забыл. Вообще, даже в некоторых странах бывшего СССР уже запретили продажу пластиковых пакетов с ручками - разрешены только бумажные. Делать надо примерно следующее:
1. Запретить пластиковые: пакеты, бутылки меньше 1.5 л., упаковку продуктов (яйца, рыба, мясо и т.п.), одноразовую посуду, ватные палочки, тюбики...
2. Заварить в домах все мусоропроводы и поставить возле домов вместо одного три мусорных контейнера: пластик, стекло, бытовые отходы.
3. В каждом населенном пункте сделать пункты приема стеклотары (включить стоимость возврата тары в стоимость товара, как в Германии), либо автоматы по приему бутылок.
4. Обязать магазины, торгующие техникой, принимать от населения и организаций батареи и аккумуляторы с их последующей сдачей на предприятия по переработке и утилизации.
5. Ввести во всех школах курс по разделению мусора и провести широкую разъяснительную работу, зачем это нужно делать. Видео и фото с городской свалки любого адекватного человека сподвигнут разделять свой мусор, ведь это не сложно делать.
13:56:47 24-04-2024
Прохожий (12:59:26 24-04-2024) Молочку еще продавали в треугольных пакетах бумажных, если к... Нереально это все, фантазии,далёкие от жизни.