Дети из ЛНР получили школьные принадлежности в подарок от Алтайского края

К началу учебного года им отправили рюкзаки, канцелярские принадлежности, книги и одежду

13 сентября 2023, 13:05, ИА Амител

Школьники ЛРН / Фото: администрация Славяносербского района

Более 300 наборов для учебы и творчества получили школьники Славяносербского района Луганской Народной Республики. Очередной гуманитарный груз собирали в Алтайском крае при участии "Единой России".

Наборы собирали в рамках акции "Дари добро". Подарки привезли в ГОУ ЛНР "Металлистская СШ им. И. Корнелюка и А. Волошина", рассказала алтайский координатор "Женского движения "Единой России" Кристина Юстус.

"Алтайский край в очередной раз протянул руку помощи жителям Славяносербского района. Помощь распределена между детьми из малообеспеченных семей, детьми-сиротами и находящимися под опекой, а также детьми участников СВО. От себя лично, от детей и их родителей выражаю слова огромной благодарности всем, кто принимал участие в сборе и доставке помощи", – сказала председатель Совета женщин при администрации Славяносербского района ЛНР Татьяна Деревянко.

Кроме груза для мирных жителей, при содействии волонтерских объединений и Общероссийского народного фронта из Алтайского края на передовую направили два автомобиля, посылки, маскировочные сети, обмундирование, а также лекарства и медицинские расходники для госпиталей. Помощь в сборе груза оказали депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания и Барнаульской городской Думы, ТОСы Барнаула. Отправку организовали за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Отправка гуманитарных грузов жителям освобожденных территорий и военнослужащим – уже системная и слаженная работа, в которую вовлечено много людей и значение которой сложно переоценить, прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.