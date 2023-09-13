Дети из ЛНР получили школьные принадлежности в подарок от Алтайского края
К началу учебного года им отправили рюкзаки, канцелярские принадлежности, книги и одежду
13 сентября 2023, 13:05, ИА Амител
Более 300 наборов для учебы и творчества получили школьники Славяносербского района Луганской Народной Республики. Очередной гуманитарный груз собирали в Алтайском крае при участии "Единой России".
Наборы собирали в рамках акции "Дари добро". Подарки привезли в ГОУ ЛНР "Металлистская СШ им. И. Корнелюка и А. Волошина", рассказала алтайский координатор "Женского движения "Единой России" Кристина Юстус.
"Алтайский край в очередной раз протянул руку помощи жителям Славяносербского района. Помощь распределена между детьми из малообеспеченных семей, детьми-сиротами и находящимися под опекой, а также детьми участников СВО. От себя лично, от детей и их родителей выражаю слова огромной благодарности всем, кто принимал участие в сборе и доставке помощи", – сказала председатель Совета женщин при администрации Славяносербского района ЛНР Татьяна Деревянко.
Кроме груза для мирных жителей, при содействии волонтерских объединений и Общероссийского народного фронта из Алтайского края на передовую направили два автомобиля, посылки, маскировочные сети, обмундирование, а также лекарства и медицинские расходники для госпиталей. Помощь в сборе груза оказали депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания и Барнаульской городской Думы, ТОСы Барнаула. Отправку организовали за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
Отправка гуманитарных грузов жителям освобожденных территорий и военнослужащим – уже системная и слаженная работа, в которую вовлечено много людей и значение которой сложно переоценить, прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.
13:07:38 13-09-2023
ребят жалко. какое детство у них !!!!!!!!!!!!!!!!! под снарядами
14:04:27 13-09-2023
Очень хочется надеяться, что эти дети вырастут с любовью к нашей Родине.
14:56:29 13-09-2023
Гость (14:04:27 13-09-2023) Очень хочется надеяться, что эти дети вырастут с любовью к н... С чего бы?
14:56:05 13-09-2023
А вы и дальше собирайте за свой счет детей к школе.
15:30:46 13-09-2023
Гость (14:56:05 13-09-2023) А вы и дальше собирайте за свой счет детей к школе. ... А за чей счет надо собирать?
17:27:46 13-09-2023
Гость (15:30:46 13-09-2023) А за чей счет надо собирать?... За счет бюджета, который так милостиво раздает деньги новым регионам, при этом забирая их у регионов россии
20:29:03 13-09-2023
Гость (17:27:46 13-09-2023) Гость (15:30:46 13-09-2023) А за чей счет надо собира... А ты для государства рожала или для себя? Или по залёту по пьяни? Люди в новых регионах откровенно нуждаются в гос.помощи, а что тебе здесь мешает пойти работать?
19:49:52 13-09-2023
Как всегда, все для всех, кроме своих, мы то потерпим, мы же хорошо живём