Звезда "Твин Пикса" снимется в хорроре российского режиссера

Фильм расскажет о мальчике, который "вынужден взрослеть быстрее, чем когда-либо"

26 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Кайл Маклоклен в третьем сезоне сериала "Твин Пикс" (2017)

Звезда "Твин Пикса" Кайл Маклоклен сыграет в хорроре "Алтарь" от российского режиссера Егора Абраменко и студии A24, пишет Variety.

Сценарий написал Уилл Судик ("Мир Дикого Запада") по мотивам рассказа Филипа Фракасси. Действие картины развернется в течение одного лета и будет посвящено мальчику, "вынужденному взрослеть быстрее, чем когда-либо".

Помимо Маклоклена, в хорроре снимутся Лили Коллиас, Дженьюэри Джонс, Дэвид Крамхолц и дебютант Хадсон Белинг.

Даты начала съемок и релиза фильма пока не сообщаются.