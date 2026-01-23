Девочка пропала в Красноярске в тот же день, что и сын известного бизнесмена

Полиция проверяет, связаны ли эти два случая

Пропавшая девочка / "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной / Telegram

В Красноярске одновременно с исчезновением сына предпринимателя пропала 14-летняя школьница. Сейчас выясняется, есть ли связь между этими двумя инцидентами.

По информации Shot, школьница Наталья Елькина покинула свой дом на Волочаевской улице днем ранее, приблизительно в 15:00, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Девочка живет в трех километрах от дома исчезнувшего юноши. Примечательно, что описание внешнего вида Наташи, представленное в ориентировках, идентично облику человека, запечатленного камерами видеонаблюдения вместе с пропавшим сыном бизнесмена: темная куртка, капюшон, обувь типа угги.

На данный момент достоверных сведений о взаимосвязи этих происшествий нет. Правоохранительные органы и добровольцы ведут активные поиски обоих детей.