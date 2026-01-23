Сына известного красноярского бизнесмена похитили и требуют выкуп

Волонтеры выяснили, что ребенка подкараулили и увели неизвестные

23 января 2026, 13:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Красноярске совершено похищение 14-летнего юноши. Отец получил видеозапись с требованием выкупа за его освобождение, сообщает Mash.

22 января молодой человек покинул место жительства в сопровождении неустановленного лица. Вечером того же дня отцу поступило сообщение с уведомлением о похищении и видео, где юноша умоляет выполнить условия злоумышленников.

Как выяснилось, похищенным в Красноярске оказался сын руководителя компании "Автоспецмаш". Преступники требуют от предпринимателя выплату в размере 30 миллионов рублей.

Согласно информации Mash, вернувшись домой, отец обнаружил отсутствие четырнадцатилетнего сына и пропажу трех миллионов рублей из сейфа.

Предположительно, юношу вывезли из охраняемого коттеджного поселка "Серебряный Бор", оснащенного вооруженной охраной и системой видеонаблюдения. Отец сомневается в причастности украинских аферистов к инциденту.

Отец является одним из самых состоятельных людей в области. Он настаивает на личной беседе с сыном, однако похитители предоставляют лишь краткие видео.