Сына известного красноярского бизнесмена похитили и требуют выкуп
Волонтеры выяснили, что ребенка подкараулили и увели неизвестные
23 января 2026, 13:05, ИА Амител
В Красноярске совершено похищение 14-летнего юноши. Отец получил видеозапись с требованием выкупа за его освобождение, сообщает Mash.
22 января молодой человек покинул место жительства в сопровождении неустановленного лица. Вечером того же дня отцу поступило сообщение с уведомлением о похищении и видео, где юноша умоляет выполнить условия злоумышленников.
Как выяснилось, похищенным в Красноярске оказался сын руководителя компании "Автоспецмаш". Преступники требуют от предпринимателя выплату в размере 30 миллионов рублей.
Согласно информации Mash, вернувшись домой, отец обнаружил отсутствие четырнадцатилетнего сына и пропажу трех миллионов рублей из сейфа.
Предположительно, юношу вывезли из охраняемого коттеджного поселка "Серебряный Бор", оснащенного вооруженной охраной и системой видеонаблюдения. Отец сомневается в причастности украинских аферистов к инциденту.
Отец является одним из самых состоятельных людей в области. Он настаивает на личной беседе с сыном, однако похитители предоставляют лишь краткие видео.
была уже такая новость, пару лет назад.
ссыкушка потерялась, потом родителями стали слать видео. где требуют деньги.
потом все выяснилось.
здесь ключевое - из дома пропали 3 млн.
думаю, что по возвращению в родные пенаты,
сыночке кроме детдома ничего иного не светит
Нашли. Про млн тишина.