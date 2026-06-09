И в тоже время — не навредить организму

09 июня 2026, 10:59, ИА Амител

Жажда / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Чтобы утолить жажду, надо пить воду — это не навредит организму, рассказал aif.ru диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.

«Лучше выбирать прохладную, минеральную или газированную — такая утоляет жажду несколько лучше. Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана», — отметил Поляков.

Это может быть вода после обратного осмоса с последующей минерализацией либо дистиллированная вода, смешанная с минералкой пополам.

Есть и современные методы обогащения воды, которые не только борются с жаждой, но и приносят дополнительную пользу здоровью.

«Вода, которая была в водородном генераторе, то есть насыщенная молекулами водорода. Она обладает хорошим антиоксидантным статусом и отлично утоляет жажду», — подчеркнул диетолог.

Можно добавить немного лимона или имбиря: за счет кислинки и остроты жажда утоляется чуть лучше.

Спастись от жажды помогут и натуральные напитки без сахара: просто сварить свежие ягоды или фрукты и пить в холодном виде.