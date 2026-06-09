Диетолог назвал лучший способ утолить жажду в жару
И в тоже время — не навредить организму
09 июня 2026, 10:59, ИА Амител
Чтобы утолить жажду, надо пить воду — это не навредит организму, рассказал aif.ru диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.
«Лучше выбирать прохладную, минеральную или газированную — такая утоляет жажду несколько лучше. Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана», — отметил Поляков.
Это может быть вода после обратного осмоса с последующей минерализацией либо дистиллированная вода, смешанная с минералкой пополам.
Есть и современные методы обогащения воды, которые не только борются с жаждой, но и приносят дополнительную пользу здоровью.
«Вода, которая была в водородном генераторе, то есть насыщенная молекулами водорода. Она обладает хорошим антиоксидантным статусом и отлично утоляет жажду», — подчеркнул диетолог.
Можно добавить немного лимона или имбиря: за счет кислинки и остроты жажда утоляется чуть лучше.
Спастись от жажды помогут и натуральные напитки без сахара: просто сварить свежие ягоды или фрукты и пить в холодном виде.
11:18:38 09-06-2026
Пиво само то...
12:35:33 09-06-2026
Гость (11:18:38 09-06-2026) Пиво само то...... Да, проверено годами и поколениями.
светлое, прохладненькое в тенёчке...
14:31:51 09-06-2026
Гость (11:18:38 09-06-2026) Пиво само то...... нет, вы ускоряете смерть свою в 3 раза
11:20:21 09-06-2026
Ни чего себе лайфхак для первой полосы, а диетологи долго думали над этой идеей 🤣🤣🤣
11:31:03 09-06-2026
что за бред!?
выходящий из организма пот "солёный"!!! это значит, что в нём полно веществ! а не просто испаряющаяся водичка! если при этом пить ДИСТИЛИРОВАННУЮ воду, да даже просто воду, то концентрация солей и кислот в организме нарушается!!! пресловутый ПэаШ...!
надо пить в лучшем случае изотоник! а лучше не пить вообще. тогда пэаш более менее организмом регулируется, ещё как-то...
а вообще бабушка рассказывала, в войну, привезли им однажды и поставили бочку селёдки солёной, и сказали ешьте... те активно её поели!... а на следующий день их построили! и на весь день на переход! но зато, сказала, ни кто пить не хотел!...
вот и делайте выводы!?
диетолог в жару...!
11:36:45 09-06-2026
[..Чтобы утолить жажду, надо пить воду ..]
Да он чертов гений!!!!
13:34:27 09-06-2026
А дамочки наши бегают именно по таким диетологам, а потом ноют, что вечно денег не хватает)
14:32:45 09-06-2026
Гость (13:34:27 09-06-2026) А дамочки наши бегают именно по таким диетологам, а пото... это ваша странная. вы со всеми не сравнивайте
16:25:11 09-06-2026
"Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана», — отметил Поляков." - привлечь Полякова к ответственности за дискридетацию самоотверженной работы Барнаульского Водоканала, который поставляет воду барнаульцам очень хорошего качества по своим трубам. Такие Поляковы - это шептуны и вредители.
17:45:37 09-06-2026
уотки. Литер.