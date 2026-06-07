Россиянам объяснили, стоит ли протирать фрукты влажными салфетками перед употреблением

Более безопасным способом обработки овощей и фруктов специалист назвал использование содового раствора

07 июня 2026, 16:03, ИА Амител

Фрукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Диетолог предупредил россиян о нежелательности использования влажных салфеток для очистки фруктов и овощей. По словам специалиста, такая продукция содержит вещества, которые не предназначены для контакта с пищевыми продуктами.

В беседе с aif.ru врач-диетолог Антон Поляков пояснил, что влажные салфетки часто содержат отдушки и другие компоненты, способные оставаться на поверхности продуктов после обработки.

«Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они, как правило, для этих задач не предназначены», — отметил специалист.

Вместе с тем врач допустил использование салфеток в исключительных ситуациях, когда поблизости нет доступа к чистой воде, а продукт необходимо употребить сразу.

«Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае, когда необходимо съесть фрукт или овощ, а другого способа снять слой грязи и пыли не существует», — пояснил Поляков.

Более безопасным способом обработки овощей и фруктов специалист назвал использование содового раствора. По его словам, этот метод широко применяется для удаления загрязнений с поверхности продуктов.

«В целом неплохо замачивать или обрабатывать фрукты и овощи водой с растворенной в ней содой. Содовый раствор для этих целей используется очень часто», — подчеркнул диетолог.

Эксперт напомнил, что перед употреблением овощи, фрукты и ягоды рекомендуется тщательно мыть, чтобы снизить риск попадания в организм загрязнений и остатков веществ, использовавшихся при выращивании и транспортировке продукции.