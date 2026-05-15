Диетолог назвал самую вредную шаурму

Антон Поляков посоветовал есть блюдо не чаще раза в неделю и выбирать вариант из лепешки, овощей и куска мяса

15 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Шаурма / Фото: amic.ru

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какая шаурма наносит наибольший вред здоровью.

«Самая вредная шаурма — та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок. Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов», — пояснил специалист.

По словам Полякова, идеальный вариант — это лепешка, овощной салат и кусок мяса. Тогда получится хорошее и адекватное блюдо.