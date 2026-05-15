Диетолог назвал самую вредную шаурму
Антон Поляков посоветовал есть блюдо не чаще раза в неделю и выбирать вариант из лепешки, овощей и куска мяса
15 мая 2026, 15:00, ИА Амител
Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какая шаурма наносит наибольший вред здоровью.
«Самая вредная шаурма — та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок. Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов», — пояснил специалист.
По словам Полякова, идеальный вариант — это лепешка, овощной салат и кусок мяса. Тогда получится хорошее и адекватное блюдо.
«Говядина или курятина без вреда для здоровья — понятие, конечно, относительное. Но в целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет. А вот каждый день — это уже не совсем хорошо», — резюмировал диетолог.
15:05:18 15-05-2026
мясо с формалином тоже не очень-то