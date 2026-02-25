Цены на шаурму вырастут на 15–20% в 2026 году

Причина — рост стоимости сырья, налогов и кадровый дефицит

25 февраля 2026, 11:35, ИА Амител

Шаурма в России продолжит дорожать в 2026 году. Эксперты сети "СВШ" рассказали "Газете.ру", как меняется рынок и чего ждать покупателям.

В 2025 году цены на шаурму в сетевых заведениях выросли на 18–22% — с 220 до 260–270 рублей за порцию. Это вызвано удорожанием ключевых ингредиентов: стоимость курицы увеличилась на 25%, говядины — до 30%, лаваша — на 15%. Добавился и рост тарифов на коммунальные услуги (около 12%).

В 2026 году тенденция продолжится. По прогнозам, цены прибавят еще 15–20%, и классическая шаурма может стоить 300–320 рублей. Контракты с поставщиками уже фиксируют рост закупочных цен на 10–12% с января, а налоги и новые требования к мигрантам добавят 5–7% к издержкам на персонал.

При этом спрос на шаурму остается стабильным. В Москве и Подмосковье трафик вырос на 10–12%, а средний чек — до 600 рублей за счет допродаж и комбо.

Рынок ждут структурные изменения. В 2025 году в России закрылось около 35,4 тысячи заведений общепита — число открытий было в 1,5–2 раза ниже. В 2026-м ожидается закрытие не менее 5% кафе и ресторанов, что превышает показатели пандемии.

«Кадровый голод будет усиливаться на фоне ограничений работы мигрантов в общепите и общего оттока рабочей силы. При этом переложить все расходы на гостя бизнесу не удается — потребитель не готов платить значительно больше», — поясняет Владлена Глухова, замдиректора сети "Самая вкусная шаурма" (СВШ).

Маржинальность бизнеса снижается. Компании корректируют стратегии: закрывают убыточные точки, усиливают позиции в Москве и Подмосковье, развивают кафе с посадкой.