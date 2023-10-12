Дима Билан попал в больницу в Москве
Все ближайшие концерты артиста отменяются
12 октября 2023, 07:16, ИА Амител
Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"
Известного российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве. Об этом рассказали в его группе во "ВКонтакте".
Из-за госпитализации ближайшие концерты Билана пришлось перенести, в частности под перенос попали выступления в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
Певец отметил, что сейчас находится под наблюдением врача, а перелеты могут оказать негативное влияние на его состояние.
Артист принял решение остаться в Москве, чтобы спокойно выздороветь.
07:53:16 12-10-2023
а перелеты могут оказать негативное влияние на его состояние.//Альтернатива: поезд, автобус, автомобиль
07:55:04 12-10-2023
Зад зашивают?
08:03:58 12-10-2023
Ключевое слово: диагноз, забыли вставить в текст, как будто всем известны хронические заболевания (шута), певца.
08:05:55 12-10-2023
поди повестка пришла? от службы косит сладенький? ))) тьфу
08:17:35 12-10-2023
диму просто поразила осенняя молния, а нечего было прыгать и орать невозможное возможно. это ты это я,между нами молния,с электическим разрядом,220 вольт.
08:39:05 12-10-2023
На износ работает, бедненький! Все для народа! Все для людей!..
08:54:01 12-10-2023
Наркоты обнюхался?