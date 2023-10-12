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Дима Билан попал в больницу в Москве

Все ближайшие концерты артиста отменяются

12 октября 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"
Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"

Известного российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве. Об этом рассказали в его группе во "ВКонтакте".

Из-за госпитализации ближайшие концерты Билана пришлось перенести, в частности под перенос попали выступления в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

Певец отметил, что сейчас находится под наблюдением врача, а перелеты могут оказать негативное влияние на его состояние.

Артист принял решение остаться в Москве, чтобы спокойно выздороветь. 

музыка Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

07:53:16 12-10-2023

а перелеты могут оказать негативное влияние на его состояние.//Альтернатива: поезд, автобус, автомобиль

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Гость

07:55:04 12-10-2023

Зад зашивают?

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Гость

08:03:58 12-10-2023

Ключевое слово: диагноз, забыли вставить в текст, как будто всем известны хронические заболевания (шута), певца.

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Гость

08:05:55 12-10-2023

поди повестка пришла? от службы косит сладенький? ))) тьфу

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каска

08:17:35 12-10-2023

диму просто поразила осенняя молния, а нечего было прыгать и орать невозможное возможно. это ты это я,между нами молния,с электическим разрядом,220 вольт.

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Гость

08:39:05 12-10-2023

На износ работает, бедненький! Все для народа! Все для людей!..

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Гость

08:54:01 12-10-2023

Наркоты обнюхался?

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