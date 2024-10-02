Директором АКГУП "Аптеки Алтая" назначили Марину Годову

Ранее она занимала пост заместителя директора

02 октября 2024, 14:00, Александра Черданцева

Марина Годова / Фото: Дмитрий Черских, пресс-служба АКЗС

Депутаты Заксобрания согласовали назначение Марины Годовой на пост директора Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая". Ее кандидатуру рассмотрели на сессии 2 октября.

С марта 2020-го по сентябрь 2024 года учреждением руководила Ольга Халковская. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, она уволилась по собственному желанию две недели назад.

Марина Годова до этого назначения была заместителем Халковской. Окончила алтайский медвуз по специальности "Фармация", с 1997 года работает в фармацевтической отрасли.

"Из рядового сотрудника – провизора, сертификатора, товароведа фармацевтической компании – дошла до должности руководителя крупнейшего отечественного производителя фармацевтических препаратов", – рассказал депутатам министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Сегодня в "Аптеки Алтая" входят 132 аптеки и аптечных пункта в десяти городах и 47 районах края. Кстати, Попов добавил, что власти не будут акционировать КГУП, как это требуется сделать по федеральному закону до 2025 года. Краю удалось отстоять "Аптеки Алтая", потому что это единственное в регионе учреждение, которое имеет право отпускать наркотические и сильнодействующие лекарственные препараты.

Решением большинства депутаты поддержали назначение Годовой.