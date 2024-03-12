НОВОСТИПроисшествия

Беспилотник врезался в здание администрации Белгорода

Два человека пострадали

12 марта 2024, 19:10, ИА Амител

Здание администрации Белгорода / Фото: "Раньше всех, ну почти"
Здание администрации Белгорода / Фото: "Раньше всех, ну почти"

В здание администрации Белгорода врезался беспилотник. Городские власти подтвердили информацию об этом. 

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия выбиты стекла и поврежден фасад. Осколки от удара разлетелись рядом со зданием.

По данным губернатора Белгородской области, на месте работают представители спецслужб.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:25:55 13-03-2024

Именно в городских администрациях и работают настоящие патриоты

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Гость

10:13:09 13-03-2024

Гость (09:25:55 13-03-2024) Именно в городских администрациях и работают настоящие патри... В Белгороде, скорее всего так и есть. Может быть, поэтому в Белгороде нет застройки каждого клочка земли человейниками...

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