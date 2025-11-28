Певица Слава обрушилась на Ларису Долину из-за срыва продажи недвижимости

Артистка заявила, что из-за истории с мошенниками, в которую попала Долина, продажа ее собственной квартиры сопровождается чрезмерными проверками

28 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Певица Слава / Фото: соцсети артистки

Певица Слава в резкой форме высказалась в адрес своей коллеги Ларисы Долиной. Исполнительница винит Долину в проблемах, с которыми она столкнулась при попытке продать собственную недвижимость, пишет starhit.ru.

По мнению Славы, после громкого судебного разбирательства Долиной с аферистами на рынке недвижимости воцарилась паника, из-за которой добросовестным продавцам теперь приходится доказывать свою адекватность.

«Звонит мой риелтор... и выдает такое... Мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке», – поделилась эмоциями Слава.

Артистка намеревалась направить вырученные от продажи средства на помощь детям, ремонт и поддержку родных, но теперь сделка оказалась под угрозой срыва.

Ирония судьбы, по словам Славы, в том, что сама Долина, чей возраст и популярность помогли ей вернуть жилье, не понесла убытков, в то время как другие артисты вынуждены разгребать последствия.

Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". После того как певица обратилась к правоохранителям, недвижимость арестовали.