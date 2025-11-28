Певица Слава обрушилась на Ларису Долину из-за срыва продажи недвижимости
Артистка заявила, что из-за истории с мошенниками, в которую попала Долина, продажа ее собственной квартиры сопровождается чрезмерными проверками
28 ноября 2025, 07:45, ИА Амител
Певица Слава в резкой форме высказалась в адрес своей коллеги Ларисы Долиной. Исполнительница винит Долину в проблемах, с которыми она столкнулась при попытке продать собственную недвижимость, пишет starhit.ru.
По мнению Славы, после громкого судебного разбирательства Долиной с аферистами на рынке недвижимости воцарилась паника, из-за которой добросовестным продавцам теперь приходится доказывать свою адекватность.
«Звонит мой риелтор... и выдает такое... Мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке», – поделилась эмоциями Слава.
Артистка намеревалась направить вырученные от продажи средства на помощь детям, ремонт и поддержку родных, но теперь сделка оказалась под угрозой срыва.
Ирония судьбы, по словам Славы, в том, что сама Долина, чей возраст и популярность помогли ей вернуть жилье, не понесла убытков, в то время как другие артисты вынуждены разгребать последствия.
Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". После того как певица обратилась к правоохранителям, недвижимость арестовали.
08:13:52 28-11-2025
Долиной вернули квартиру согласно какого пункта, подпункта закона?
10:46:32 28-11-2025
гость (08:13:52 28-11-2025) Долиной вернули квартиру согласно какого пункта, подпункта з...
ГК РФ ст. 69 п.5.1 "Закон - что дышло, куда повернул, туда и вышло"
08:26:21 28-11-2025
Бабушка Гринч в теме.
08:48:40 28-11-2025
Правильно и делают что проверяют
А вдруг Сланевская, по кличке Слава тоже еврейка и со старухой Кудельман (позывной Долина) с одной синагоги.
10:18:50 28-11-2025
Гость (08:48:40 28-11-2025) Правильно и делают что проверяютА вдруг Сланевская, по к... подозрительная этот Слава.
09:44:24 28-11-2025
Противно было смотреть то что она наснимала. Какое то быдло, извиняюсь за выражение. Для кого то идол наверное.
16:15:27 28-11-2025
Есть четкое определение - расторжение сделки - это когда стороны остаются при своих - продавец - при квартире , покупатель - при деньгах. Остальное - обман. И судьи должны понести за этот беспредел наказание - компенсировать всем добросовестным покупателям все издержки из своего кармана.