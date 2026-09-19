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Дмитрий Песков опроверг сообщения о мобилизации 300 тысяч россиян до конца 2026 года

Ранее Владимир Путин называл подобные сообщения "вбросами"

19 сентября 2026, 08:25, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, опроверг информацию о планах по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года. Подробности передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о якобы готовящейся в России "скрытой мобилизации" после парламентских выборов, в рамках которой до конца 2026 года предполагалось призвать 300 тысяч человек. Комментируя это сообщение в эфире RTVI, Песков заявил:

"Нет. Таких планов нет".

Президент России Владимир Путин ранее также называл сообщения о планируемой мобилизации вбросами, указывая, что это попытка повлиять на исход выборов в Госдуму.

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

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Армия Дмитрий Песков Мобилизация
       

Комментарии 1

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Гость

08:36:56 19-09-2026

А вот верю, верю) также как и осенью 2022г.

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