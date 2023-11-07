Днем оттепель, ночью заморозки. Какая погода будет на Алтае до 13 ноября?

Синоптики прогнозируют похолодание, а на дорогах сильный гололед

07 ноября 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

Погода в Алтайском крае готовит полосу препятствий как для автомобилистов, так и для пешеходов: после оттепели синоптики прогнозируют в регионе похолодание, с которым на дорогах ожидаются сильные гололедные явления. Уже в ночь на 8 ноября столбики термометров опустятся до -5...-13°С. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

"Такие же преобладающие температуры мы ожидаем в ночь на 9 и 10 ноября. Днем со среды по пятницу будет 0...-5, теплее лишь по западу и югу – там до +5°С. При этом в период с 8 по 10 ноября осадков не предвидится. Небольшой мокрый снег и снег возможны только в конце дня пятницы по западным районам", – рассказал эксперт.

11-12 ноября с приходом западного циклона в Алтайском крае снова пойдет снег и мокрый снег небольшой и умеренной интенсивности. Днем осадки возможны с дождем, усилением ветра до 15-17 м/с. На дорогах сохранится большая вероятность гололедных явлений. Также возможен сход снега с крыш зданий.