В субботу будет небольшой снег, а в воскресенье преимущественно без осадков

21 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды днем 21 марта и ночью 22 марта, будут осадки в виде дождя и мокрого снега и порывистый ветер, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Местами гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра до 23 м/с. На дорогах сильная гололедица", – предупредили синоптики.

22 марта ожидается похолодание. Температура ночью составит 0...-5 градусов, днем – от -2 до +3.

"В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с", – говорится в прогнозе на субботу.

В воскресенье ночью, 23 марта, столбики термометров опустятся еще сильней: до -6...-11 градусов. Днем обещают -2...+3 градуса, преимущественно без осадков, местами порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Напомним, после нескольких "жарких" дней, когда столбики термометров поднимались выше +10 градусов, ожидается более 14 дней похолодания.