До -12 местами опустится температура в Алтайском крае 20 декабря

Местами по югу пройдет небольшой снег

20 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Деревья, покрытые снегом / Фото: Anne Nygård / unsplash.com

До -12 градусов местами опустится температура в Алтайском крае днем 20 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом температура по краю составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков, однако местами по югу пройдет небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Также преимущественно без осадков, и на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.