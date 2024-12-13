Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Алтайском крае
Главная ночь в году пройдет без морозов
13 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
Новогодняя ночь в Алтайском крае пройдет при комфортной температуре воздуха: морозы отступят уже на последней рабочей неделе 2024 года. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на заместителя начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера.
"Ближе к Новому году температура стабилизируется в рамках значений, несколько превышающих климатическую норму. То есть установится умеренно-морозная, комфортная, для Нового года даже неплохая погода", – рассказал Люцигер.
Холода, согласно прогнозу, продержатся в регионе с 16 по 20 декабря: столбики термометров ночами могут опускаться ниже -30 градусов. Последняя рабочая неделя 2024 года станет теплее: морозы понемногу начнут отступать.
09:33:46 13-12-2024
научитесь прогнозировать больше чем на 3 дня. тогда поверим
10:05:26 13-12-2024
дожить еще надо...
11:05:13 13-12-2024
У нас в Аэрофлоте, ранее над синоптиками шутили так: ПОГОДУ НА ЗАВТРА, УЗНАЕМ ПОСЛЕЗАВТРА.
11:07:56 13-12-2024
Гисметео никаких морозов с 16 по 20 декабря не прогнозирует. Чем пользуется Люцифер?
12:38:48 13-12-2024
Ну будем надеяться, что на этот раз угадали😄