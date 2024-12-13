Главная ночь в году пройдет без морозов

13 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новогодняя ночь в Алтайском крае пройдет при комфортной температуре воздуха: морозы отступят уже на последней рабочей неделе 2024 года. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на заместителя начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера.

"Ближе к Новому году температура стабилизируется в рамках значений, несколько превышающих климатическую норму. То есть установится умеренно-морозная, комфортная, для Нового года даже неплохая погода", – рассказал Люцигер.

Холода, согласно прогнозу, продержатся в регионе с 16 по 20 декабря: столбики термометров ночами могут опускаться ниже -30 градусов. Последняя рабочая неделя 2024 года станет теплее: морозы понемногу начнут отступать.