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Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Алтайском крае

Главная ночь в году пройдет без морозов

13 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новогодняя ночь в Алтайском крае пройдет при комфортной температуре воздуха: морозы отступят уже на последней рабочей неделе 2024 года. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на заместителя начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера.

"Ближе к Новому году температура стабилизируется в рамках значений, несколько превышающих климатическую норму. То есть установится умеренно-морозная, комфортная, для Нового года даже неплохая погода", – рассказал Люцигер.

Холода, согласно прогнозу, продержатся в регионе с 16 по 20 декабря: столбики термометров ночами могут опускаться ниже -30 градусов. Последняя рабочая неделя 2024 года станет теплее: морозы понемногу начнут отступать.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

09:33:46 13-12-2024

научитесь прогнозировать больше чем на 3 дня. тогда поверим

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Олег

10:05:26 13-12-2024

дожить еще надо...

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Александр

11:05:13 13-12-2024

У нас в Аэрофлоте, ранее над синоптиками шутили так: ПОГОДУ НА ЗАВТРА, УЗНАЕМ ПОСЛЕЗАВТРА.

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Гость

11:07:56 13-12-2024

Гисметео никаких морозов с 16 по 20 декабря не прогнозирует. Чем пользуется Люцифер?

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Гость

12:38:48 13-12-2024

Ну будем надеяться, что на этот раз угадали😄

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