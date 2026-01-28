До -16. О погоде в Барнауле 28 января

Преимущественно без осадков

28 января 2026, 06:00, ИА Амител

Зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -13 до -18 градусов ожидается в Алтайском крае 28 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами в предгорных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, по западу возможен туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле от -14 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.