До -16. О погоде в Барнауле 28 января
Преимущественно без осадков
28 января 2026, 06:00, ИА Амител
Зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От -13 до -18 градусов ожидается в Алтайском крае 28 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, местами в предгорных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, по западу возможен туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
В Барнауле от -14 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
