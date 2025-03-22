До -29 градусов похолодает в Сибири на следующей неделе
Холодно будет в том числе и в Алтайском крае
22 марта 2025, 20:10, ИА Амител
Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru
Резкое похолодание прогнозируется в Сибири на будущей неделе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, холоднее всего будет в Красноярском крае – там столбики термометров опустятся до -27...-29 градусов.
В Алтайском крае будет на 5–6 градусов ниже нормы – около -10...-20 градусов. Такая же температура ожидается в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.
По словам Вильфанда, столь резкая "смена настроений" погоды может привести к опасным последствиям: ветер будет усиливаться до 20–25 м/с, пройдут снег и мокрый снег.
20:44:53 22-03-2025
Еще ни один прогноз не сбылся! Крепитесь, люди, все же скоро лето!
08:56:31 23-03-2025
Гость (20:44:53 22-03-2025) Еще ни один прогноз не сбылся! Крепитесь, люди, все же скоро... 9 из 10 сбывается согласно статистике
10:50:42 23-03-2025
Гость (08:56:31 23-03-2025) 9 из 10 сбывается согласно статистике... Статистику в студию!!! Или получится, как у Булгакова: гражданин совравший
09:48:25 23-03-2025
Еще бы летом напечатали идентичный текст🤣
10:09:34 23-03-2025
Мне интересно когда его уже уволят за такие точные прогнозы?! 😂 у него самый точный прогноз это ВЧЕРАШНИЙ!
17:01:37 23-03-2025
Евгений (10:09:34 23-03-2025) Мне интересно когда его уже уволят за такие точные прогнозы?... Он профессор, а ты процессор у ИИ.