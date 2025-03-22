До -29 градусов похолодает в Сибири на следующей неделе

Холодно будет в том числе и в Алтайском крае

22 марта 2025, 20:10, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

Резкое похолодание прогнозируется в Сибири на будущей неделе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холоднее всего будет в Красноярском крае – там столбики термометров опустятся до -27...-29 градусов.

В Алтайском крае будет на 5–6 градусов ниже нормы – около -10...-20 градусов. Такая же температура ожидается в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.

По словам Вильфанда, столь резкая "смена настроений" погоды может привести к опасным последствиям: ветер будет усиливаться до 20–25 м/с, пройдут снег и мокрый снег.