НОВОСТИПогода в Барнауле

До -29 градусов похолодает в Сибири на следующей неделе

Холодно будет в том числе и в Алтайском крае

22 марта 2025, 20:10, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru
Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

Резкое похолодание прогнозируется в Сибири на будущей неделе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холоднее всего будет в Красноярском крае – там столбики термометров опустятся до -27...-29 градусов.

В Алтайском крае будет на 5–6 градусов ниже нормы – около -10...-20 градусов. Такая же температура ожидается в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.

По словам Вильфанда, столь резкая "смена настроений" погоды может привести к опасным последствиям: ветер будет усиливаться до 20–25 м/с, пройдут снег и мокрый снег.

Алтайский край Погода

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:44:53 22-03-2025

Еще ни один прогноз не сбылся! Крепитесь, люди, все же скоро лето!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:31 23-03-2025

Гость (20:44:53 22-03-2025) Еще ни один прогноз не сбылся! Крепитесь, люди, все же скоро... 9 из 10 сбывается согласно статистике

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:42 23-03-2025

Гость (08:56:31 23-03-2025) 9 из 10 сбывается согласно статистике... Статистику в студию!!! Или получится, как у Булгакова: гражданин совравший

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:25 23-03-2025

Еще бы летом напечатали идентичный текст🤣

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

10:09:34 23-03-2025

Мне интересно когда его уже уволят за такие точные прогнозы?! 😂 у него самый точный прогноз это ВЧЕРАШНИЙ!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:37 23-03-2025

Евгений (10:09:34 23-03-2025) Мне интересно когда его уже уволят за такие точные прогнозы?... Он профессор, а ты процессор у ИИ.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров