В Алтайском крае похолодает до -16 градусов в ближайшие дни

В ночь на субботу на регион обрушатся осадки, а днем 22 и сутки 23 марта пройдут преимущественно без них

21 марта 2025, 18:14, ИА Амител

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После дождей и снегопада, которые прогнозируются в Алтайском крае в выходные, погода в регионе стабилизируется, а температура пойдет на понижение. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

В ночь на субботу на регион обрушатся осадки, а днем 22 и сутки 23 марта пройдут преимущественно без них.

"Уже в ночь на 23 марта температура понизится до -6…-11 °С, а по востоку – до -16 °С. Днем будет около 0°С. В ночь на воскресенье ожидается преимущественно без осадков, а столбики термометров покажут -2…-7°С, в предгорьях – до -12 °С. Однако уже днем 24 марта, с прохождением атмосферных фронтов северного циклона, на большей части территории края снова начнется снег и мокрый снег", – рассказала синоптик.

При этом ветер усилится до 10–15 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18–23 м/с. Температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, и из-за таких "качелей" на дорогах образуется сильная гололедица.