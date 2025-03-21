В Алтайском крае похолодает до -16 градусов в ближайшие дни
В ночь на субботу на регион обрушатся осадки, а днем 22 и сутки 23 марта пройдут преимущественно без них
21 марта 2025, 18:14, ИА Амител
После дождей и снегопада, которые прогнозируются в Алтайском крае в выходные, погода в регионе стабилизируется, а температура пойдет на понижение. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
В ночь на субботу на регион обрушатся осадки, а днем 22 и сутки 23 марта пройдут преимущественно без них.
"Уже в ночь на 23 марта температура понизится до -6…-11 °С, а по востоку – до -16 °С. Днем будет около 0°С. В ночь на воскресенье ожидается преимущественно без осадков, а столбики термометров покажут -2…-7°С, в предгорьях – до -12 °С. Однако уже днем 24 марта, с прохождением атмосферных фронтов северного циклона, на большей части территории края снова начнется снег и мокрый снег", – рассказала синоптик.
При этом ветер усилится до 10–15 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18–23 м/с. Температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, и из-за таких "качелей" на дорогах образуется сильная гололедица.
"25 и 26 марта мы вновь окажемся под влиянием холодного антициклона. Ожидается преимущественно без осадков, но достаточно холодная погода. Температура ночью составит -6…-11°С, местами – до -16 °С, днем – около 0°С", – добавила Людмила Сырых.
12:27:14 22-03-2025
Людмила, поменяй ветер с Северного на южный и будет нам тепло.)) почему он поменялся на Северный а? Ну было же плюс, 13 тепло, прекрасно. Взял поменялся на Северный, ну зачем так а?))