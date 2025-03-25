До -7 градусов похолодает в Алтайском крае 25 марта

В регионе ожидается небольшой снег

25 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Снежная буря в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 25 марта в Алтайском крае похолодает до -7 градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, температура в регионе составит -2...-7 градусов. При этом пойдет небольшой снег. Местами ожидаются гололедные явления, дороги скует сильная гололедица. Ветер подует северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -2...-4 градуса. Обойдется преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер также северо-западный, 5–10 м/с.