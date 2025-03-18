До +10 и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 18 марта

Небольшие осадки ожидаются в большинстве районов

18 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае днем 18 марта потеплеет до +10 градусов. При этом в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По прогнозам, воздух в регионе прогреется от +5 до +10 градусов. Отмечается, что дороги покроет сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +5...+7 градусов. В краевой столице также ожидаются небольшие осадки – дождь, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Скорость ветра – 6–11 м/с.