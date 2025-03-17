Весна в городе. Ловим теплые моменты в Барнауле

Город просыпается после долгой зимы

17 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кажется, бесконечная зима наконец-то сдала свои позиции. В Барнаул пришло долгожданное тепло, и город буквально оживает на глазах.

После морозных дней столбики термометров уверенно показывают плюсовые температуры. И это только начало. К середине недели, по прогнозам синоптиков, в Барнауле днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью похолодает до +3. Погода так и шепчет: "Гулять".

Солнечные моменты ранней весны – в нашей фотоленте.